Один из самых известных рэперов современности исполнил хит «Lose Yourself» на 92-й церемонии награждения премии «Оскар».

Появление Эминема стало сюрпризом для всех гостей церемонии и зрителей, и судя по реациям в сети, сюрприз удался на все 100%!

А если вы пропустили выступление рэпера в прямом эфире, советуем прямо сейчас исправить это!



Напомним, что именно песня «Lose Yourself», ставшая саудтреком к «Восьмой миле», в 2003 году забрала Оскар.

Также на сцене «Оскар-2020» выступили хайповая Билли Айлиш, которая, к удивлению публики, исполнила не один из своих треков, а перепела вечную «Yesterday» The Beatles. А также номерами, всколыхнувшим зал, стали выступления Элтона Джона, который исполнил песню «Love Me Again» из фильма «Рокетмен» и Синтии Эриво, исполнившей трек «Stand Up» из фильма «Гарриет».

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