Премия «Грэмми-2020» все-таки состоялась! Хотя СМИ предполагали, что церемонию награждения могут отменить из-за двух громких скандалов, разгоревшихся накануне. Напомним, экс-директора компании-организатора «Грэмми» The Recording Academy Нила Портнова обвинили в изнасиловании, а жюри – в подтасовке результатов голосования. Все, кто был уличен в злоупотреблении должностными полномочиями, были уволены или отстранены.

Несмотря на все скандалы, одно из главных событий в музыкальной индустрии – премию «Грэмми-2020», решили не отменять. Как и планировалось, церемония награждения состоялась 26 января в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе. Статуэтки вручили уже в 62-й раз!

В список номинантов «Грэмми-2020» вошли самые востребованные представители мировой музыкальной индустрии. Состязались за заветные статуэтки Лана Дель Рей, Тейлор Свифт, Леди Гага, Beyoncе, Билли Айлиш, Ариана Гранде и другие. Кстати, если хочешь знать, как выбирают победителя на премии «Грэмми» и как происходит голосование, переходи по ссылке. Ты откроешь для себя много нового! А пока предлагаем ознакомиться с полным списком победителей премии «Грэмми-2020». Среди них есть и украинка!

«Грэмми-2020» – список победителей:

«Грэмми-2020»: «Запись года»

Bad Guy, Билли Айлиш

«Грэмми-2020»: «Песня года»

Bad Guy, Билли Айлиш

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy) 26 Янв 2020 в 11:26 PST

«Грэмми-2020»: «Лучший новый артист»

Билли Айлиш

«Грэмми-2020»: «Альбом года»

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy) 26 Янв 2020 в 3:18 PST

«Грэмми-2020»: «Лучшее вокальное поп-исполнение»

Лиззо, Truth Hurts

«Грэмми-2020»: «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/группой»

Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy) 26 Янв 2020 в 5:10 PST

«Грэмми-2020»: «Лучший вокальный поп-альбом»

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш

«Грэмми-2020»: «Лучшее рок-выступление»

This Land, Гари Кларк — младший

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy) 26 Янв 2020 в 7:11 PST

«Грэмми-2020»: «Лучшая рок-композиция»

This Land, Гари Кларк — младший

«Грэмми-2020»: «Лучший рок-альбом»

Social Cues, Cage The Elephant

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy) 26 Янв 2020 в 7:34 PST

«Грэмми-2020»: «Лучший альтернативный альбом»

Father of the Bride, Vampire Weekend

«Грэмми-2020»: «Лучший городской или современный альбом»

Cuz I Love You (Deluxe), Лиззо

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy) 26 Янв 2020 в 9:18 PST

«Грэмми-2020»: «Лучшее традиционное R&B-выступление»

Jerome, Лиззо

«Грэмми-2020»: «Лучшее R&B-выступление»

Come Home, Anderson .Paak, André 3000

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy) 26 Янв 2020 в 9:11 PST

«Грэмми-2020»: «Лучший R&B-альбом»

Ventura, Anderson .Paak

«Грэмми-2020»: «Лучшая R&B-песня»

Say So, PJ Morton, JoJo

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy) 26 Янв 2020 в 10:34 PST

«Грэмми-2020»: «Лучшее рэп-выступление»

Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy

«Грэмми-2020»: «Лучший рэп-альбом»

Igor, Tyler, The Creator

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy) 26 Янв 2020 в 10:26 PST

«Грэмми-2020»: «Лучшая рэп-песня»

A Lot, 21 Savage, Джей Коул

«Грэмми-2020»: «Лучшее музыкальное видео»

Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy) 26 Янв 2020 в 8:45 PST

«Грэмми-2020»: «Лучший латинский рок или альтернативный альбом»

El Mal Querer, Росалия

«Грэмми-2020»: «Лучший латинский поп-альбом»

#Eldisco, Алехандро Санс

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy) 26 Янв 2020 в 8:06 PST

«Грэмми-2020»: «Лучший кантри-альбом»

While I’m Livin, Таня Такер

«Грэмми-2020»: «Лучший альбом разговорного жанра»

автобиография Becoming Мишель Обамы;

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy) 26 Янв 2020 в 7:00 PST

«Грэмми-2020»: «Лучший саундтрек к визуальным медиа»

Хильдур Гуднадоттир за фильм «Чернобыль»

«Грэмми-2020»: «Лучший классический компендиум»

The Poetry Of Places, украинка Надежда Шпаченко

Фото: @recordingacademy

