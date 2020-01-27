«Грэмми-2020»: победители триумфуют, а среди них и украинская пианистка!
Премия «Грэмми-2020» все-таки состоялась! Хотя СМИ предполагали, что церемонию награждения могут отменить из-за двух громких скандалов, разгоревшихся накануне. Напомним, экс-директора компании-организатора «Грэмми» The Recording Academy Нила Портнова обвинили в изнасиловании, а жюри – в подтасовке результатов голосования. Все, кто был уличен в злоупотреблении должностными полномочиями, были уволены или отстранены.
Несмотря на все скандалы, одно из главных событий в музыкальной индустрии – премию «Грэмми-2020», решили не отменять. Как и планировалось, церемония награждения состоялась 26 января в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе. Статуэтки вручили уже в 62-й раз!
В список номинантов «Грэмми-2020» вошли самые востребованные представители мировой музыкальной индустрии. Состязались за заветные статуэтки Лана Дель Рей, Тейлор Свифт, Леди Гага, Beyoncе, Билли Айлиш, Ариана Гранде и другие. Кстати, если хочешь знать, как выбирают победителя на премии «Грэмми» и как происходит голосование, переходи по ссылке. Ты откроешь для себя много нового! А пока предлагаем ознакомиться с полным списком победителей премии «Грэмми-2020». Среди них есть и украинка!
«Грэмми-2020» – список победителей:
«Грэмми-2020»: «Запись года»
Bad Guy, Билли Айлиш
«Грэмми-2020»: «Песня года»
Bad Guy, Билли Айлиш
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«Грэмми-2020»: «Лучший новый артист»
Билли Айлиш
«Грэмми-2020»: «Альбом года»
When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш
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«Грэмми-2020»: «Лучшее вокальное поп-исполнение»
Лиззо, Truth Hurts
«Грэмми-2020»: «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/группой»
Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус
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«Грэмми-2020»: «Лучший вокальный поп-альбом»
When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Билли Айлиш
«Грэмми-2020»: «Лучшее рок-выступление»
This Land, Гари Кларк — младший
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«Грэмми-2020»: «Лучшая рок-композиция»
This Land, Гари Кларк — младший
«Грэмми-2020»: «Лучший рок-альбом»
Social Cues, Cage The Elephant
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«Грэмми-2020»: «Лучший альтернативный альбом»
Father of the Bride, Vampire Weekend
«Грэмми-2020»: «Лучший городской или современный альбом»
Cuz I Love You (Deluxe), Лиззо
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«Грэмми-2020»: «Лучшее традиционное R&B-выступление»
Jerome, Лиззо
«Грэмми-2020»: «Лучшее R&B-выступление»
Come Home, Anderson .Paak, André 3000
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«Грэмми-2020»: «Лучший R&B-альбом»
Ventura, Anderson .Paak
«Грэмми-2020»: «Лучшая R&B-песня»
Say So, PJ Morton, JoJo
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«Грэмми-2020»: «Лучшее рэп-выступление»
Racks in the Middle, Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy
«Грэмми-2020»: «Лучший рэп-альбом»
Igor, Tyler, The Creator
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«Грэмми-2020»: «Лучшая рэп-песня»
A Lot, 21 Savage, Джей Коул
«Грэмми-2020»: «Лучшее музыкальное видео»
Old Town Road, Lil Nas X, Билли Рэй Сайрус
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«Грэмми-2020»: «Лучший латинский рок или альтернативный альбом»
El Mal Querer, Росалия
«Грэмми-2020»: «Лучший латинский поп-альбом»
#Eldisco, Алехандро Санс
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«Грэмми-2020»: «Лучший кантри-альбом»
While I’m Livin, Таня Такер
«Грэмми-2020»: «Лучший альбом разговорного жанра»
автобиография Becoming Мишель Обамы;
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«Грэмми-2020»: «Лучший саундтрек к визуальным медиа»
Хильдур Гуднадоттир за фильм «Чернобыль»
«Грэмми-2020»: «Лучший классический компендиум»
The Poetry Of Places, украинка Надежда Шпаченко
Фото: @recordingacademy
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