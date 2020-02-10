Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКрасная дорожка премии «Оскар-2020»! Лучшие наряды звезд (ФОТО)

Красная дорожка премии «Оскар-2020»! Лучшие наряды звезд (ФОТО)

В ночь с 9 на 10 февраля в Голливуде раздали статуэтки Оскар. Американская киноакадемия назвала победителей в 24 категориях. В общем событие продолжалась более пяти часов, а больше всего времени ушло на красную дорожку. Оно и неудивительно, ведь каждый из номинантов и приглашенных гостей должен был пройтись по красной дорожке, попозировать и попасть в объективы всех камер. Поэтому предлагаем подробнее рассмотреть, что надели селебрити на вручение «Оскар-2020».

Лора Дерн

Билли Портер

Блэк Чайна

Реджина Кинг

Крисси Метц

Сигурни Уивер

Тоня Льюис Ли и Спайк Ли

Минди Калинг

Билли Айлиш

Антонио Бандерас

Оливия Колман

Джейм Корден и Джулия Карей

Ребел Уилсон

Сандра О

Пенелопа Крус

Сирша Ронан

Натали Портман

Люси Бойнтон и Рами Малек

Леонардо Ди Каприо

Тимоти Шаламе

Квентин Тарантино и Марго Робби

Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер и Брэд Питт

Барбара Палвин и Дилан Спроус

Фото: Getty Images

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