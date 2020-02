Оскар – 2020 уже в руках победителей! В ночь с 9 на 10 февраля состоялась 92 церемония Американской киноакадемии, которая отметила лучшие работы прошлого года.

Триумфатором события стал Брэд Питт. Наконец, он получил свою первую статуэтку! Читайте дальше, кого и за что избрали лучшим в области киноискусства.

Список победителей премии Оскар 2020

Лучший фильм, Лучший иностранный фильм и лучший оригинальный сценарий – «Паразиты».

Лучшая актриса – Рене Зеллвегер ( «Джуди»).

#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Лучший актер – Хоакин Феникс ( «Джокер»).

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Лучшая мужская роль второго плана – Брэд Питт («Однажды в Голливуде»).

Посмотреть эту публикацию в Instagram theacademy 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Лучшая женская роль второго плана – Лора Дерн ( «История брака»).

Посмотреть эту публикацию в Instagram theacademy 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Лучший режиссер – По Джун-го ( «Паразиты»).

Лучший адаптированный сценарий – «Кролик Джоджо».

Лучшие костюмы – «Маленькие женщины».

Лучшая работа оператора, Лучший монтаж звука и Лучшие визуальные эффекты – «1917».

Лучший саундтрек – Гильдур Гуднадоттир ( «Джокер»).

Лучшая песня – Элтон Джон (I’m Gonna Love me Again / «Рокетмен»).

Лучший анимационный фильм – «История игрушек – 4».

Лучший короткометражный анимационный фильм – Hair Love.

Лучший документальный полнометражный фильм – «Американская фабрика».

Поздравляем победителей!

Фото – @theacademy