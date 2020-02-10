Новый каналG.spaceШОУМАНИЯБилли Айлиш на «Оскар – 2020» исполнила песню The Beatles. Видео

Билли Айлиш на «Оскар – 2020» исполнила песню The Beatles. Видео

Победители «Оскар – 2020» и лучшие наряды на красной дорожке обсуждают так же активно, как и сюрпризы на самой церемонии. Одним из главных подарков для зрителей стал номер Билли Айлиш. Выступление 18-летней певицы, обладательница 5 стуэток «Грэмми – 2020» не разглашался до последнего.

Во время прямой трансляции зрители увидели Билли в новом свете. Певица спела не один из своих хитов, а песню Yesterday легендарной группы The Beatles. Номер стал трибьютом для звезд и сотрудников киноиндустрии, покинувших этот мир. На экран выводились фотографии баскетболиста Коби Брайанта, актера золотого века Голливуда Кирка Дугласа, а также  Рипа Торна, Денни Айелло, авторов, продюсеров, создателей визуальных эффектов…
Давайте посмотрим, как это было:

Видеть дерзкую Билли Айлиш такой тонкой и нежной неожиданно. Но ей очень идет.

Фото – gettyimages.com

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