Теперь ты можешь написать смс или позвонить певцу

Американский актер и солист группы Thirty Second To Mars Джаред Лето слил свой личный номер телефона !!! Об этом стало известно из Instagram артиста, в котором он опубликовал короткое видеообращение к своим подписчикам с номером своего мобильного и призывом общаться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jaredleto 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Привет, друзья, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Мы знаем друг друга уже давно и я подумал, что мне стоит оставить вам свой номер телефона. Мы давно не виделись, и я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, что у вас происходит. Мой номер номер 213.335.2223, вы видите его на экране. Люблю вас, берегите себя, пока », – сказал в видео Джаред Лето.

Также музыкант оставил свой номер телефона и в подписи к самому видео с просьбой написать ему.

Конечно, большинство подписчиков звезды подумали, что это шутка. Но были и такие, которые реально решились написать и позвонить Джареду Лето. Ведь в комментариях стали появляться сообщения о том, что кто-то уже успел поговорить со своим любимцем! Ты как хочешь, а мы пошли говорить с Джаредом ….

Фото: Getty Images

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