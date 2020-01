26 января в Лос-Анджелесе отгремела 62-я церемония вручения премии «Грэмми». Мероприятие прошло в стенах спортивного комплекса «Стэйплс-центр», и собрало под одной крышей лучших представителей мировой музыкальной индустрии.

За заветные статуэтки состязались Лана Дель Рей, Тейлор Свифт, Леди Гага, Beyoncе, Билли Айлиш, Ариана Гранде… И это далеко не весь список номинантов на премию «Грэмми-2020»! Кстати, украинцам в этом году было вдвойне приятно смотреть трансляцию церемонии. А все потому, что в список победителей музыкальной премии «Грэмми-2020» попала наша соотечественница – пианистка Надежда Шпаченко. Гордимся! А если тебе интересно, как украинке удалось выбороть столь престижную награду, читай, как выбирают победителя на премии «Грэмми» и как происходит голосование. Ты будешь удивлена!

Кроме этого, мы уже публиковали подборку лучших нарядов звезд с красной дорожки премии «Грэмми-2020». Теперь предлагаем оценить выступления артистов-номинантов во время церемонии! Да-да, они не только получали награды и поддерживали коллег «по цеху», но зажигали на сцене «Грэмми-2020». И это было очень зрелищно!

«Грэмми-2020»: Billie Eilish – When The Party’s Over

«Грэмми-2020»: Lizzo – Cuz I Love You & Truth Hurts

«Грэмми-2020»: Ariana Grande – Imagine, My Favorite Things/7 Rings, Thank U, Next

«Грэмми-2020»: Demi Lovato – Anyone

«Грэмми-2020»: Tyler, The Creator & Charlie Wilson & Boyz II Men

«Грэмми-2020»: Camila Cabello, Ben Platt, Cyndi Lauper, Gary Clark Jr & Common- Fame Cover

«Грэмми-2020»: Jonas Brothers – Five More Minutes & What A Man Gotta Do

«Грэмми-2020»: H.E.R. – Sometimes

«Грэмми-2020»: Alicia Keys – Someone You Loved