В феврале в кинотеатрах нам покажут: биографическую драму о любимом ведущем всех американских детей, боевик о девушке Джокера, драму о харассменте, триллер, в котором все мечты сбываются, и приключения Соника.

«Прекрасный день по соседству»

Люди, которые вдохновляют, – новая тема выпуска журнала Esquire. Циничному журналисту нужно написать о любимце публики, легендарном телеведущем Фреде Роджерсе. В жизни он оказывается еще лучше, чем на экране. Через камеру телеведущий пытается заглянуть в сердце каждого ребенка. А люди в очередь становятся, чтобы поделиться своими проблемами. Философия Фреда Роджерса: людям надо рассказывать о том, что каждый из них неоценимый. В кино с 6 февраля.



«Хищные птицы»

Харли Квинн порвала с Джокером. Она собрала в Готэме команду девушек, которые уже долгое время стремились эмансипации. Вместе они будут бороться с преступником Черная Маска. Харли хочет, чтобы боялись ее, а не Джокера или кого-то еще. Готовьтесь, леди! В кино с 6 февраля.



«Сенсация»

В 2016 году работницы телеканала обвинили своего руководителя Роджера Эйлс в домогательствах. Ведущая Гретхен Карлсон подала иск против Эйлс. Тем самым она заставила его пойти в отставку. Ее обвинения поддержали и подтвердили журналистка Мегино Келли и помощница продюсера. То, что началось с шепота, стало сенсацией. Выдержит ли мир телевидения правду, узнаете с 13 февраля.



«Остров фантазий»

Представь, что существует лифт, который может доставить тебя на Остров фантазий. Там ты имеешь шанс осуществить одну заветную мечту. Устрой крутую вечеринку, отомсти школьном врагу или верни к жизни близкого человека. Здесь возможно все, несмотря ни на что. Остров дает все, что попросишь. Но будут последствия. Твоя жизнь изменится. Надеюсь, ты готов! В кино с 13 февраля.



«Еж Соник»

Человекоподобный еж Соник имеет суперспособность – он очень быстро бегает. Чтобы спасти свою планету, он прибыл на Землю. Вместе с другом-полицейским Соник бороться с сумасшедшим профессором Эггман. Кто кого, смотри с 13 февраля.



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