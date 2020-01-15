Новый каналG.spaceШОУМАНИЯПикантненько: Белла Хадид похвасталась фигурой в прозрачном боди

Пикантненько: Белла Хадид похвасталась фигурой в прозрачном боди

Американская супермодель подорвала Instagram фото в новом сексуальном образе

23-летняя Белла Хадид знает, как зацепить подписчиков! На личной странице в Instagram модель опубликовала пикантный снимок, на котором она запечатлена в прозрачном боди. Наряд подчеркнул тонкую талию Беллы, длинные стройные ножки и пышный бюст. Под публикацией звезда отметила, что боди она выбрала из коллекции бренда Burberry.

Видно, что Белла Хадид тщательно следит за фигурой. Она всячески старается продемонстрировать свои формы и часто публикует в сети откровенные фото. К слову, поклонникам Беллы ее Instagram-стратегия очень нравится. Фото в прозрачном боди, к примеру, собрало более миллиона лайков за сутки!

Фото: @bellahadid

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