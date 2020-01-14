Новый каналG.spaceШОУМАНИЯНадя Дорофеева показала подтянутую фигурку в купальнике

Надя Дорофеева показала подтянутую фигурку в купальнике

Певица вместе с супругом уехали в Доминиканку на отдых, и за две суток пребывания на острове Надя успела сменить… три купальника!

Снимки в двух розовеньких купальниках Надя выложила на своей станице в Instagram. А вот снимком, на котором девушка в голубом бикини, поделился супруг Нади – Владимир Дантес.

На фото в розовом раздельном купальнике Дорофеева продемонстрировала плоский животик и стройные ноги, а вот цельный яркий купальник подчеркнул подкачанные ягодицы Нади. Еще немного, и певица сможет составить конкуренцию Ким Кардяшьян!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала 💔 @clubmedmichesplayaesmeralda #clubmed #clubmedmiches

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Фото: vladimirdantes

В тему: 

Вот это поворот! Карди Би хочет стать политиком

Очень горячая Кайли Дженнер в откровенной фотосессии

 

 

 

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания