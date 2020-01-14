Поклонники звезды скандируют: «Карди Би в президенты!»

Эпатажная американская реперша Карди Би призналась, что хотела бы пойти в политику. Об этом она заявила в своем Twitter.

I think I want to be a politician.I really love government even tho I don’t agree with Goverment — iamcardib (@iamcardib) 12 января 2020 г.

«Думаю, что хочу быть политиком. Мне нравится правительство, хоть я и не всегда согласна с ним», – призналась селебрити.

Конкретных планов на счет своей политической карьеры Карди Би не раскрывает. Но это уже не первый раз, когда реперша говорит о политике в своем микроблоге. На этот раз она даже заявила, что конкретные идеи и ей только нужно получить соответствующее образование.

I do feel like if I go back to school and focus up I can be part of Congress.I deadass have sooo much ideas that make sense.I just need a couple of years of school and I can shake the table . — iamcardib (@iamcardib) 13 января 2020 г.

«Я чувствую, что если я вернусь в школу и сконцентрируюсь, то смогу стать частью Конгресса. У меня так много идей, которые имеют смысл. Мне просто нужно пару лет в школе, и тогда я смогу встряхнуть стол », – написала Карди Би в своем Twitter.

Неужели Карди Би возьмет пример с Ким Кардашьян, которая занялась юридической практикой, и уйдет из шоубиза? По крайней мере, сторонники реперкы поддерживают ее. они даже сделали предвыборные плакаты с надписью: «Карди Би в президенты!»

Фото: Getty Images

Читай также:

Не выдержал: костюм Карди Би треснул на сцене

Сексуальный и решительный Джаред Лето в трейлере фильма «Морбиус»