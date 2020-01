Поклонники звезды скандируют: «Карди Би в президенты!»

Эпатажная американская реперша Карди Би призналась, что хотела бы пойти в политику. Об этом она заявила в своем Twitter.

I think I want to be a politician.I really love government even tho I don’t agree with Goverment

«Думаю, что хочу быть политиком. Мне нравится правительство, хоть я и не всегда согласна с ним», – призналась селебрити.

Конкретных планов на счет своей политической карьеры Карди Би не раскрывает. Но это уже не первый раз, когда реперша говорит о политике в своем микроблоге. На этот раз она даже заявила, что конкретные идеи и ей только нужно получить соответствующее образование.

I do feel like if I go back to school and focus up I can be part of Congress.I deadass have sooo much ideas that make sense.I just need a couple of years of school and I can shake the table .

— iamcardib (@iamcardib) 13 января 2020 г.