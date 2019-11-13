В октябре в кинотеатрах нам покажут: фэнтезийный фильм о школе леди, историю нового поколения шпионок, выкрутасы пожилого лжеца, комедию о свадьбе и драму об истинно королевской семьи.

«Райские холмы»

Однажды утром Ума просыпается в раю. Так называют место, где девушек из богатых семей под строгим наблюдением герцогини пытаются сделать идеальных жен. Девушка попала туда, ведь совсем скоро должна выйти замуж за парня, которого практически не знает. Этот брак выгоден только ее семье. Вместе с такими же девушками Ума должна провести два месяца в специальном пансионате, который больше напоминает психиатрическую больницу, чтобы стать женственной и утонченной. Их отправили в этот Рай их семьи, чтобы девушки стали такими, как хотят родители. Удастся ли Уме убежать от райской жизни, смотрите с 7 ноября.

«Ангелы Чарли»

Секретная группа уникальных девушек из агентства Таунсенд работает тайно и без правил. Они называют себя Ангелами, а их босс – таинственный Чарли. Бесстрашные и высококвалифицированные агенты работают втроем. Эта история об очередной миссии нового поколения Ангелов: Сабины Уилсон, Елены Хофлин, Джейн Кано и их наставницы Босли. Как девушки будут биться с преступниками, смотрите с 14 ноября.

«Хороший лжец»

Всю свою жизнь Рой Кортни был галантным и красивым кавалером, мечтой любой женщины. Он знал, как сделать женщин счастливыми и умело делал все для этого. Но это было только ради их денег. Будучи уже человеком в годах, в сети Рой познакомился с пожилой вдовой Бетти Маклиш. Она показалась ему идеальной добычей, которая должна была стать очередным мешком с деньгами. Но вдруг произошло то, чего человек не мог ждать. Он влюбился. Ложь со временем становится идеальной. Действительно ли это так, смотри с 21 ноября.

«Свадебный год»

Прагматическая фотографиня из Лос-Анджелеса Мара абсолютно уверена, что семейная жизнь не для нее. Однажды она идет на свидание с парнем, с которым познакомились в дейтинг-приложении. Джейк оказывается классным парнем, поэтому пара начинает встречаться. И вдруг на них посыпались приглашения на свадьбу. Мара и Джейк должны пережить семь свадеб за год и идеально отбыть каждую. Как парочка отгуляет свадебный год, узнаете с 28 ноября.

«Аббатство Даунтон»

Осень 1927 года. Аббатство Даунтон должны посетить король Георг V вместе с королевой Марией. Поэтому в каждом уголке все должно блестеть. Жителей Даунтона ждет королевский обед, парад и ужин. Но готовы ли они принять королевскую семью? Смотрите с 28 ноября.

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