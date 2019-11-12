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12 ноября
Горячая новинка! Олег Винник презентует авторскую песню о любви
Артист анонсировал громкую премьеру, а также рассекретил название концертной программы 2020
Ровно 10 дней отделяет поклонников Олега Винника от
мегаконцерта, который состоится в киевском Дворце спорта 21 ноября и станет завершающим аккордом в масштабном туре «Роксолана». Специально для этого события артист и его команда готовят грандиозное высокотехнологичное шоу мирового уровня, детали которого пока держатся в секрете. Однако певец продолжает интриговать и постепенно раскрывает новые подробности предстоящего перфоманса.
Олег Винник: «Я могу каждую женщину оценить за 2 секунды»
В рамках концерта Олег Винник исполнит для своих гостей танцевальные суперхиты, душевные баллады, а также порадует горячими новинками. Кульминационным моментом вечера станет презентация авторской композиции «Безумная любовь».
Песня станет заглавной в туре 2020, который начнется концертным марафоном по городам Украины ко Дню влюбленных и празднику весны, а завершится следующей осенью в странах Европы.
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