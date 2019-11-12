Премьера шестого полноформатного LP музыканта состоится в рамках второго мирового тура NEZEMNAYA 2020 под международным музыкальным лейблом Sony Music Entertainment.

Совсем скоро поклонники артиста станут свидетелями масштабного мирового тура NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020, в рамках которого будет представлен новый альбом Макса Барских «1990».

«1990 – это год моего рождения, и этим альбомом я завершаю свою музыкальную трилогию: «Туманы», «Семь», «1990», – комментирует Макс Барских. – Песни из нового альбома все ещё наполнены романтизмом тех лет, но положены на более урбанистическое и современное звучание. Я создаю микс оголенно-искренних чувств с настроениями большого города».

Предыдущие два альбома «Туманы» и «Семь» принесли Барских в общей сумме 10 платиновых дисков: «Туманы» собрал 2 платины, альбом «7» был удостоен трех платиновых дисков. Помимо этого, рекордных результатов достигли отдельные синглы: «Берега» – 3 платины, «Неземная» – 2 платины, «Вспоминать» – один золотой диск.

Всех поклонников артиста ждёт уникальный релиз альбома «1990». Об этом Макс рассказал на своей странице в Instagram, объявив о запуске международного музыкального квеста. Так, премьера новых треков из шестого альбома будет проходить в разных городах мира во время концертов. Таким образом, каждое выступление Барских станет уникальным и неповторимым. После чего слушатель сразу получит доступ к новинке на любой цифровой площадке.

«Релиз альбома «1990» состоится в рамках нашего второго мирового тура, – обратился к поклонникам Барских. – Для этого я подготовил для вас увлекательную музыкальную игру, в которой вам придётся угадывать город, где впервые прозвучит новая песня из альбома. А уже после того, как вы услышите трек на концерте, он будет доступен на всех цифровых площадках. До встречи на концертах!»

Дата релиза лид-сингла альбома будет объявлена в ближайшее время.

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