Легендарные Моника, Чендлер, Росс, Рейчел, Фиби и Джоуи вернутся на экраны

Американский телеканал HBO собирается возродить культовый сериал «Друзья». Об этом первым эксклюзивно сообщило издание The Hollywood Reporter.

HBO уже начал переговоры с компанией Warner Bros. о создании специального эпизода сериала «Друзья». Как утверждают источники The Hollywood Reporter, легендарный каст актеров Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лайзу Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтта Леблана и Мэтью Перри предварительно уже согласился на съемки. Продюсерам остается только согласовать условия контрактов. Напомним, что в последних сезонах «Друзей» каждый из актеров получал по миллиону долларов за серию. К съемкам продолжения «Друзей» собираются привлечь и создателей сериала Дэвида Крейна и Марту Кауффман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jenniferaniston 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Соглашение еще далеко от завершения, а представители HBO и Warner Bros. никак не комментируют информацию о продолжении сериала. Скорее всего, спешиал «Друзья» выйдет на стриминговому сервисе HBO Max, который планируют запустить в 2020 Поэтому подождать «Друзей» еще немножко придется.

На продолжение «Друзей» фанаты надеялись долгие годы. А в начале прошлого года Дженнифер Энистон намекнула, что это же может случиться. После этого главные герои стали чаще встречаться, что подтверждают их совместные фото в социальных сетях.

Радость от такой новости не описать словами. Здесь пригодится только фирменная фраза Дженис: «О. Мой. Бог».

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