Sonya Kay перекрыла улицы Киева ради прогулки на яхте

Трендсеттер новой украинской музыки – Sonya Kay представила свежее видео на совершенно новую песню «Ходимо». Автором слов и музыки выступил Артем Пивоваров, а над аранжировкой работали электронный дуэт Ost&Meyer.

Съемки видео проходили в Киеве, где певица вместе со съемочной командой устроили настоящий Форсаж – экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и драйвовыми гонками.

Режиссерами клипа выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак, которые в свое время сотрудничали с Олей Поляковой, TamerlanAlena и многие другими артистами. Клип «Ходимо» станет уже второй совместной работой Sonya Kay и режиссеров. А стильные и одновременно провокационные образы создавала Аиша Милевская.

– Обожаю экстрим, который постоянно происходит со мной на съемочной площадке. На этот раз мы ездили в лимузине по воде, а в яхте гоняли по улицам Киева, с десятью патрульными машинами и перекрытием улиц. Мы почти стали героями местных хроник. Только ленивый нас не снимал на телефон. Удивительно, что мы еще не попали на свежие полоса новостей как злостные нарушители порядка. Шучу. Мы очень надеемся, что нашим зрителям понравятся и наша новая песня, немножко эротические образы, и неожиданный сюжет клипа, – поделилась Sonya Kay

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