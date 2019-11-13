Героиней шоу СЛАВА+, которое еженедельно выходит на YouTube-канале «Люкс ФМ», стала солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева. Она рассказала о начале карьеры и романтических отношениях со своим коллегой по сцене Позитивом

Во время откровенной беседы со Славой Деминым артистка призналась, почему у них с Позитивом так и не сложились романтические отношения. По словам Нади, при первой встрече они понравились друг другу, но между творческой парой было много обид.

– Во-первых, когда мы начинали проект, мы думали только о карьере, – поделилась Дорофеева. – Во-вторых, у каждого из нас были отношения, а в-третьих, мы совершенно разные с позитивом. Сейчас, конечно, мы уже научились мириться со всеми штуками друг друга, но тогда … Нам понадобилось года 4, чтоб смириться с нашими индивидуальностями, полюбить друг друга, как партнеров.

Как отметила певица, ссор между ней и Позитивом было много, и не только из-за работы.

– Это автобус, это сон, який был нарушен регулярно, потому что Леша любил до утра висеть в автобусе, а я хотела спать… Я очень сильно обижалась на него из-за этого, поэтому какие там отношения, обиды были одни, – подчеркнула Надя.

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