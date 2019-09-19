Ральф Лорен выпустил коллекцию одежды в стиле сериала «Друзья»

В ней дизайнер запечатлил вкус Рэйчел Грин

Недавно легендарному сериалу «Друзья» исполнилось 25 лет. Американские СМИ всячески поздравляли создателей и актеров ситкома с юбилеем. В Нью-Йорке даже создали временный музей с экспонатами из сериала. Но больше всего отличился дизайнер Ральф Лорен, который снялся в одном из эпизодов «Друзей». Он создал капсульную коллекцию в сотрудничестве с компанией Warner Bros. Consumer Products. Посвящена она иконе стиля сериала Рэйчел Грин.

В коллекцию вошли шерстяные брючные костюмы и водолазки, черные кожаные штаны, замшевые юбки различной длины, а также куртки из бархата. Акцентами капсулы стали костюмы в полоску, пиджаки-халаты и аксессуары в стиле конного спорта.

– Это сотрудничество с Ralph Lauren дает людям возможность вновь окунуться в один из самых любимых телесериалов, – рассказывает Фрэнк Берман, исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Bloomingdale’s.

Купить луки Рэйчел Грин можно будет 21 и 22 сентября в универмаге Bloomingdale’s в Нью-Йорке, где по сюжету некоторое время и работала героиня. Там построят кафе Central Perk, в котором компания проводила много времени. А в бутиках бренда и на сайте коллекция уже представлена.

Фото: кадр из сериала «Друзья»

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