Селебрити не удалось скрыть радостное событие от СМИ

Звезда фильмов «Люди Икс» и «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс стала женой Кука Марони в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщает издание Page Six.

Слухи начали распространяться после того, как пару заметили в свадебном бюро на Манхэттене. Из гостей будущие супруги привели с собой только охранников и близкого друга и фотографа Марка Селиджера. В их руках разглядели загадочные бумаги, напоминающие свидетельство о браке. Марони был одет в белую толстовку и синие штаны, а Дженнифер – в серый пиджак и джинсы.

Жених и невеста решили скрыть роспись. Представители актрисы даже подчистили посты людей в соцсетях, которые распространили фото пары у свадебного бюро. Ведь пышную свадьбу Дженнифер Лоуренс и Кук Марони запланировали в следующем месяце.

Посмотреть эту публикацию в Instagram yeswedding 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Скорее всего, церемония пройдет в Нью-Йорке, но окончательное решение еще не принято. Они все держат в секрете, так как приватность для этой пары очень важна. Они скромны, не любят лишнего шума, и поэтому всеми силами хотят избежать претенциозным атмосферы, часто бывает на свадьбах», – сообщает издание.

Роман пары начался летом 2018 года. А уже в мае 2019 Кук сделал Дженнифер предложение. Празднование прошло в кругу близких и родных в одном из ресторанов на Манхэттене.

Фото: Getty Images

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