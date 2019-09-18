Новый каналG-spaceШОУМАНИЯНовый детективный триллер «В тени луны» от Netflix: смотрим трейлер!

Новый детективный триллер «В тени луны» от Netflix: смотрим трейлер!

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До премьеры 1 сезона – считанные дни! Чего ждать от новинки?

В основе сюжета «В тени луны» история детектива из Филадельфии, который охотится за серийным маньяком. Убийства происходят раз в 9 лет, и единственная зацепка – все эти расправы как-то связаны с лунным календарем. Расследование приводит детектива  к девушке, способной путешествовать во времени и утверждающей, что от её действий зависит судьба мира.

Главные роли в сериале «В тени луны» достались звездам сериалов «Декстер» – Майклу С. Холлу и «Нарко» – Бойду Холбруку.

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Премьера сериала запланирована на 27 сентября, так что ждать осталось совсем немного!

 

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