Новый каналG-spaceШОУМАНИЯРассекретили: Хайди Клум тайно вышла замуж

Рассекретили: Хайди Клум тайно вышла замуж

Amfar Gala At The Peninsula Hotel In Paris

Кто стал мужем №3?

Известная супермодель Хайди Клум тайно вышла замуж. И произошло это еще 22 февраля! Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на собственный источник.

Избранником модели мирового уровня стал гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц. 46-летняя Клум и 29-летний Каулитц стали мужем и женой 22 февраля 2019. Такую дату они выбрали не случайно. Для пары 22 февраля является знаковым и памятным, ведь именно в тот день в 2018 году они встретились впервые.

Удивительно, насколько долго звездном супругам удалось скрывать факт своего бракосочетания. Ведь 22 февраля Хайди Клум и Том Каулитц были замечены во время ужина «Mr. Chow». Тогда журналисты не придали особого значения очередному, как казалось, совместному выходу пары. А, как оказалось недавно, в заведении селебрити праздновали свою свадьбу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

heidiklum

Предложение стать женой Тома Каулитца Хайди Клум получила в декабре прошлого года. Радостной новостью она поделилась с подписчиками в своем Instagram. Для супермодели это будет третий брак, а для немецкого артиста – второй. Хайди воспитывает четырех детей от предыдущих мужчей.

Фото: Getty Images

Читайте также:

MARUV – Black Water: певица презентовала хип-хоп версию хита. Чистый кайф!

Теперь для взрослых: мультсериала «Флинстоуны» возвращается

новости шоубизнеса Хайди Клум шоубизнес Шоумания