Новый каналG-spaceШОУМАНИЯТеперь для взрослых: мультсериала «Флинстоуны» возвращается

Теперь для взрослых: мультсериала «Флинстоуны» возвращается

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Warner Bros. Animation и американская актриса Элизабет Бэнкс планируют перезапустить мультфильм о жителях каменного века «Флинстоуны». Об этом эксклюзивно первым сообщило издание Variety.

Проект находится лишь на начальной стадии развития. Новые более современные Флинстоуны станут анимационным комедийным сериалом для взрослых. Он будет основан на оригинальной серии мультиков студии Hanna-Barbera.

«Флинстоуны» выходили в течение шести сезонов на телеканале ABC с 1960 по 1966 годы. За это время вышло 150 серий о семье Флинстоунов и их жизни в каменном веке с динозаврами.

Элизабет Бэнкс и ее Brownstone Productions недавно возобновили свое соглашение с Warner Bros. Television. Последние годы актриса активно выступает в роли продюсера, работая над проектами на телевидении и стримингових платформах. Сейчас Бэнкс готовится представить новую версию «Ангелов Чарли». В фильме она не только сыграла Босли, но и выступила сценаристом, режиссером и исполнительным продюсером.

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