MARUV вместе с FO SHO подарила хиту Black Water новое звучание. У песни из дебютного сольного альбома артистки появилась обновленная хип-хоп версия – слушаем и делимся впечатлениями!

Пока меломаны обсуждали новости о том, что MARUV кардинально сменила имидж и планирует выпустить украиноязычную песню, сама артистка днями и ночами трудилась над новым музыкальным экспериментом. И вот, наконец, настал тот момент, когда поклонники певицы смогли оценить результат ее работы!

MARUV презентовала обновленную хип-хоп версию трека Black Water, который так полюбился ее поклонникам. Над новым звучанием хита певица работала вместе с Betty, участницей афроукраинского коллектива FO SHO. Премьера сингла и mood video к нему состоялась на официальном YouTube-канале MARUV. Режиссером ролика стала Яна Чаплыгина, которая уже давно сотрудничает со звездой.

Слушать песню MARUV и FO SHO – Black Water можно прямо сейчас на сайте Нового канала:

MARUV – Black Water: слова песни

We kiss too much

We kiss too much

You want my touch

I get my touch

It’s double dutch

It’s double dutch

Don’t stay in touch

Don’t stay in touch

We are in the black black water

In the black black water

We’re deep black water

In the black black water

We’re deep black water

In the black black water

In deep black water

In the black black water

Don’t stay in touch

It’s double dutch

Just stay in touch

I’m on the trouble

We drink too much

I’m on the trouble

We drink too much

It’s double dutch

I’ve got a hunch

I’ve got a hunch

You’re gonna crunch

You’re gonna crunch

Don’t buy me lunch

Don’t buy me lunch

I’ve got a hunch

I’ve got a hunch

We are in the black black water

In the black black water

We’re deep black water

In the black black water

We’re deep black water

In the black black water

In deep black water

In the black black water

It’s double dutch

Just stay in touch

I’m on the trouble

We drink too much

I’m on the trouble

We drink too much

It’s double dutch

We are in the black black water

In the black black water

We’re deep black water

In the black black water

We’re deep black water

In the black black water

In deep black water

In the black black water

Don’t stay in touch

It’s double dutch

Just stay in touch

I’m on the trouble

We drink too much

I’m on the trouble

We drink too much

It’s double dutch

Читай также:

Atlas Weekend 2019: вместо A$AP Rocky выступит A$AP Ferg

Неземное звучание! «Океан Эльзы» презентовали новую песню «Човен»