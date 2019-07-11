«Океан Эльзы» впервые представили песню «Човен» еще в июне в рамках бесплатного концерта в центре Киева. Поклонники остались в полном восторге от композиции и еще долго обсуждали видео с выступления группы. Сегодня же, 11 июля, трек стал доступен на всех цифровых площадках – слушаем!

Премьера новой песни «Океан Эльзы» «Човен» состоялась в эфире украинских радиостанций и на официальном YouTube-канале коллектива. Как только композиция появились в сети, поклонники коллектива тут же рынулись делиться своими впечатлениями от прослушивания:

«Щось неземне… Як можна так тонко торкнутися душі і серця? Дякую за цей шедевр», «Сильно, гарно та з душею! Сприймаю цю пісню, як неофіційний гімн України», «Спасибо! Спасибо! Спасибо! Ждали с нетерпением. Уже и слова знаем!», «Мурахи по шкірі та очі в сльозах… Вона досконала, як і завжди. Слова, що чіпають душу, та чудове аранжування!».

Слушать песню «Океан Эльзы» – «Човен» можно на сайте Нового канала прямо сейчас:

«Океан Эльзы» – «Човен»: текст (слова) песни

Човен мій маленький човен

Хвилями гойдає пам’ять день і ніч

Човен спогодами повен

З нього добре видно землю навсебіч

Там зліва і справа цвітуть сади

Там зліва і справа чужі сліди

Війнами втомлена та ніким не зломлена

Розквітай, Земле ти моя

Голодом морена але непокорена

Най звучить над Дніпром твоя пісня солов’я

Човен мій маленький човен

Хвиль не помічає день і ніч пливе

Знаю хвилю він здолає

Мілину обійде і шторм переживе

Бо зліва і справа цвітуть сади

Бо зліва і справа чужі сліди

Війнами втомлена та ніким не зломлена

Розквітай, Земле ти моя

Голодом морена але непокорена

Най звучить над Дніпром твоя пісня солов’я

Війнами втомлена та ніким не зломлена

Розквітай, Земле ти моя

Голодом морена але непокорена

Най звучить над Дніпром твоя пісня солов’я

Війнами втомлена та ніким не зломлена

Розквітай, Земле ти моя

Голодом морена але непокорена

Най звучить над Дніпром твоя пісня солов’я

Фото: @okeanelzy_official

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