К сожалению, чуда не произошло. Хедлайнера Atlas Weekend 2019 A$AP Rocky не выпустили из тюрьмы

Фанатов рэпа ждет достойная замена одного из самых ожидаемых хедлайнеров Atlas Weekend 2019. В субботу, 13 июля, на Main Stage вместо A$AP Rocky зажжет A$AP Ferg. Об этом официально сообщили организаторы фестиваля.

Оба рэпера – звезды мирового масштаба, и когда-то выпустили совместный клип. Оцените их звучание:

A$AP Ferg – американский рэпер из Гарлема. Он уже выпустил три альбома – Trap Lord (2013), Always Strive and Prosper (2016) и Still Striving (2017). Давайте вспомним его главные хиты, чтобы подпевать во время выступления:







Выступление A$AP Ferg начнется 13 июля в 22:45. С подробной программой последних дней Atlas Weekend 2019 можно ознакомиться здесь.

Фото – @thekingasapferg

Узнать больше:

Atlas Weekend 2019: расписание на 12 июля и подробная программа

Поднял на уши всю столицу! Maluma вышел на сцену с украинским флагом на концерте в Киеве

Крысы для Die Antwoord и надувные игрушки для Джареда Лето: обнародованы райдеры участников UPark Festival