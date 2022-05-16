Пробовала когда-то варенье из одуванчиков? Да, это необычно, но вкусно и полезно. И самое главное — легко делается. Хочешь удивить близких необычным десертом — читай пошаговый рецепт варенья из одуванчиков.

Для приготовления варенья из одуванчиков тебе понадобится:

370-400 шт. одуванчиков

2 стакана воды

7 стаканов сахара

Сразу стоит отметить, что собирать одуванчики лучше всего в полдень, в экологически чистых местах вдали от автомобильных дорог, фабрик и заводов.

Когда наберется достаточное количество растений, в первую очередь, нужно обрезать им стебельки – для варенья они не подходят.

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Цветки промой, после чего залей двумя стаканами холодной воды и кипяти в течение двух минут. Далее застели дуршлаг марлей и отожми лепестки. В полученный отвар добавь сахар, поставь на огонь и доведи до кипения. Варить нужно в течение семи минут с момента закипания. После приготовления разлей варенье по чистым банкам и закрой крышкой.

Существует и более сложный процесс приготовления: цветки вымачивают в холодной воде сутки, после чего заливают 0,5 литрами воды и кипятят в течение пятнадцати минут.

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Когда процесс кипячения подходит к концу, нужно добавить один-два порезанных лимона вместе с цедрой, и дать отвару настояться сутки. Затем отвар нужно процедить, отделив лимоны и цветки. В полученную смесь добавить 1-1,5 кг сахара и варить варенье до тех пор, пока оно не приобретете цвет и вязкость мёда! Готово!

Приятного аппетита!

Фото IStock