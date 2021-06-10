5 признаков того, что ОН – ТОТ САМЫЙ

Практически в каждых отношениях рано или поздно наступает момент, когда один из партнеров задается вопросом «А правильный ли выбор я сделал?». Так вот, если ты вдруг начала сомневаться в том, подходит ли тебе парень, действительно ли именно он – твой принц на белом коне, пора внимательно присмотреться к вашим отношениям. Мы составили список из пяти признаков, которые тебе точно подскажут, что рядом ТОТ САМЫЙ.

Итак, первое и, пожалуй, самое важное – это комфорт. Если ты после работы спешишь на встречу к любимому – это верный признак того, что тебе с парнем комфортно. Если ты предпочитаешь провести время с ним, а не в компании своих подруг и друзей, если ты уверена, что со своим любимым ты получишь заряд позитива и тепла – это первый шаг к крепким и успешным отношениям.

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Второй, не менее важный признак – это взаимная поддержка. Если ты готова поддержать любимого в любых, порой даже самых нелепых его начинаниях, это отлично! Также ты должна и сама в любой ситуации чувствовать рядом его крепкое мужское плечо, его поддержку, и быть уверенной, что он – твоя опора. Ведь создавать семью стоит именно с тем человеком, который всегда рядом, и всегда поддерживает твои самые безумные идеи, будь это спонтанная поездка в Антарктиду или попытка приготовить жареные каштаны в домашних условиях.

Он с уважением относится к твоим родным и близким. Даже если мнения твоей мамы или лучшего друга расходятся с мнением твоего парня, он должен с пониманием относиться к их поступкам и желаниям. Эти люди, их эмоции и переживания важны для тебя, соответственно, как твоя вторая половинка, он не должен позволять себе резких высказываний и критики в их адрес, даже в ситуациях, когда с ними не согласен. Это ведь расстроит, в первую очередь, тебя!

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Еще один верный признак того, чтоб он тот самый – это умение поднять тебе настроение в любую секунду! Рассмешить, развеселить, заставить улыбнуться… Твой мужчина знает что ты любишь, и что может вызвать у тебя улыбку и радость даже в самый неудачный день. Не зря говорят, что женщины влюбляются не в сильных и красивых, а в тех, с кем хочется смеяться от счастья!

И в конце списка, но отнюдь не последний по важности пункт – это забота. Укрыть тебя одеялом, принести кофе с утра, поделиться последним печеньем – это мелочи, которые может позволить себе каждый. Но, к сожалению, не каждый о них задумается. Если ты чувствуешь, что в приоритете парня не ты, а его личные интересы, это не твой человек, и не трать зря свое и его время! ТОТ САМЫЙ мужчина будет заботиться о тебе 24 часа сутки, и ему не нужно будет об этом напоминать.

Конечно, существует еще множество самых разнообразных признаков того, что рядом с тобой – тот самый мужчина. Но эти пять – самые важные, именно они залог успешной и счастливой семейной жизни! И не забывай, что работать над отношениями должны оба партнера. Подумай, а если твой любимый решит проанализировать ваши отношения, будет ли он полностью доволен тобой?

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