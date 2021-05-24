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Оксана Караванская запустила новый бренд

Оксана Караванская презентовала новый бренд

Украинская дизайнер создала бренд Misstitchic и выпустила коллекцию Existential Fashion Error. Новые образы созданы в коллаборации с текстильной дизайнером Ксенией Уманской, выпускницей London College of Fashion.

На днях состоялась презентация коллекции Оксаны Караванской под названием Existential Fashion Error. Он был создан как социальный проект в поддержку Благотворительного фонда «КРАН» и его инициативы «Будь мощной на 300W (omen)».

Основная цель фешн-события – привлечь новых партнеров к приобретению роботизированного комплекса GЕ-O System Evolutio для восстановление возможности передвигаться тяжело травмированных бойцов. Стоимость комплекта – 288 000 евро (производитель – Reha Technology, Швейцария). Также событие обратило внимание на инициативу «Будь мощного на 300W (omen)»: подчеркнуло важность не покупки инвалидных колясок, а реабилитации пострадавших.

Оксана Караванская презентовала новый бренд

Оксана Караванская презентовала новый бренд

Оксана Караванская презентовала новый бренд

Оксана Караванская презентовала новый бренд

Оксана Караванская презентовала новый бренд

Оксана Караванская презентовала новый бренд

Оксана Караванская презентовала новый бренд

– Это мое видение трендового, но часто надуманного и иллюзорного понятия Sustainable-фэшн, – рассказала Оксана Караванская. – Мы живем во времена, когда интровертность мира и человека в нем достигли своего пика. Но насколько этической можно считать моду в отношении к преднамеренной модификации тела человека?

Гостями показа были бывший министр финансов Украины Игорь Уманский, народные депутаты Елена Копанчук и Михаил Цимбалюк, бывший министр культуры Евгений Нищук, народная артистка Украины Людмила Смородина, телеведущие Катя Осадчая, Ольга Фреймут с дочкой Златой, Игорь Кондратюк, Светлана Вольнова, Ольга Грицик, певица Анжелика Рудницкая, основатель Ukrainian Fashion Week Владимир Нечипорук и другие. Ведущая показа – Соломия Витвицкая.

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