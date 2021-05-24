Оксана Караванская презентовала новый бренд

Украинская дизайнер создала бренд Misstitchic и выпустила коллекцию Existential Fashion Error. Новые образы созданы в коллаборации с текстильной дизайнером Ксенией Уманской, выпускницей London College of Fashion.

На днях состоялась презентация коллекции Оксаны Караванской под названием Existential Fashion Error. Он был создан как социальный проект в поддержку Благотворительного фонда «КРАН» и его инициативы «Будь мощной на 300W (omen)».

Основная цель фешн-события – привлечь новых партнеров к приобретению роботизированного комплекса GЕ-O System Evolutio для восстановление возможности передвигаться тяжело травмированных бойцов. Стоимость комплекта – 288 000 евро (производитель – Reha Technology, Швейцария). Также событие обратило внимание на инициативу «Будь мощного на 300W (omen)»: подчеркнуло важность не покупки инвалидных колясок, а реабилитации пострадавших.

– Это мое видение трендового, но часто надуманного и иллюзорного понятия Sustainable-фэшн, – рассказала Оксана Караванская. – Мы живем во времена, когда интровертность мира и человека в нем достигли своего пика. Но насколько этической можно считать моду в отношении к преднамеренной модификации тела человека?

Гостями показа были бывший министр финансов Украины Игорь Уманский, народные депутаты Елена Копанчук и Михаил Цимбалюк, бывший министр культуры Евгений Нищук, народная артистка Украины Людмила Смородина, телеведущие Катя Осадчая, Ольга Фреймут с дочкой Златой, Игорь Кондратюк, Светлана Вольнова, Ольга Грицик, певица Анжелика Рудницкая, основатель Ukrainian Fashion Week Владимир Нечипорук и другие. Ведущая показа – Соломия Витвицкая.

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