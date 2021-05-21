DAKOOKA выпустила сингл Ничего нет. Слушаем онлайн

Украинская певица сразу выпустила клип в поддержку песни

Меланхолия, размышление о жизни, страхе и отношениях… Фанаты певицы найдут все любимые элементы творчества DAKOOKA в ее новом сингле. Фирменное звучание и визуальный ряд цепляют с первых кадров.

– Первый куплет я написала еще летом 2020, после достаточно странных для меня отношений, посвятила его иллюзиям о любимом человеке. Припевы придумала уже на репетициях. Они как-то сами собой состоялись. Я не поняла сама, каким образом», – поделилась певица.

Трек войдет в новый альбом певицы «31006», релиз которого запланирован на июль.

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