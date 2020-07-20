Лунный календарь стрижек на июль 2020 уже есть на сайте Нового канала! Наконец пришло время сходить к своему стилисту и сделать все, чего так не хватало во время строгого карантина. Узнай, когда лучше красить волосы, а когда стричься и записывайся к своему мастеру

Лунный календарь на июль 2020: когда стричь волосы

1, 2, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 27, 30 июля 2020 – благоприятные дни для стрижки волос! Как показывает лунный календарь стрижек на июль 2020 года, эти даты идеально подойдут для того, чтобы слегка подровнять кончики или кардинально сменить имидж. Весна 2020 выдалась нелегкой для всех, поэтому новая стрижка может поднять настроение и добавить жизненной энергии. Ты точно останешься довольна!

Визит в салон именно в эти даты хорошо повлияет на общее состояние волос. Оно станет сильнее и будет хорошо вкладываться. Кроме этого, новая прическа по лунному календарю стрижек на июль 2020 принесет финансовую стабильность и откроет тебя для новых свершений на любовном фронте. Больше об амурных делах читай в нашем материале – любовный гороскоп на июль 2020.

Лунный календарь на июль 2020: когда не стоит стричь волосы

3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31 июля 2020 – неблагоприятные дни для стрижки волос! Соответствии с лунным календарем стрижек на июль 2020, в это время лучше забыть о походе в салоны красоты. Стрижка может не получиться. И хотя волос – не зубы, отрастут, но для нас девочек, плохая стрижка – это катастрофа. Фоточок в Instagram не будет долго. Лучше отложения стрижку на другие даты. За это время ты успеешь подумать, чего точно хочешь. Возможно, в такую ​​жару решение сделать каре было слишком импульсивным.

Лунный календарь на июль 2020: когда красить волосы

1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 июля 2020 – благоприятные дни для окрашивания волос! Недавно модель Эмили Ратаковски впервые покрасила волосы. Селебрити изменила свой естественный шоколадный цвет на блонд! Подобные решения нужно принимать взвешенно. А чтобы все прошло полностью хорошо, лучше следуй лунному календарю стрижек на июль 2020 года.

Окрашивание волос в эти дни принесет в твою жизнь только позитив. Сама же краска ляжет ровно, а цвет будет идеальным. Круто пройдет даже самое сложное окрашивание. Просто помни, что для этого понадобится больше времени. Новый цвет волос может подарить неожиданное пополнение на карту.

Лунный календарь на июль 2020: когда не стоит красить волосы

4, 5, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28 июля 2020 – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Не только палящее солнце может испортить твои волосы в самый жаркий месяц лета. Сжечь твои локоны и пряди может и стилист. Лунный календарь стрижек на июль 2020 указывает, что в эти дни лучше воздержаться от окрашивания волос. Результата, как Эмили Ратаковски в эти дни не получится.

Фото: istock

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