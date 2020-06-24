Блонда в бикини: Эмили Ратаковски удивила сменой имиджа
Звезда впервые перекрасилась в блондинку
Супермодель Эмили Ратаковски, которая известна своей сексуальной фигурой, шокировала фанатов сменой имиджа. Селебрити решила стать блондинкой! Такого от горячей шатенки точно никто не ожидал.
Снимками с новым цветом волос Ратаковски поделилась в своем Instagram. Девушка устроила небольшую фотосессию в черном бикини, чтобы показать, насколько светлый цвет волос подходит всем ее образа.
«Я никогда в жизни не красила волосы и существенно не меняла его длину! Недавно отпраздновала свой день рождения и так счастлива, что вышла из карантина в новом свежем образе. Несомненно, это самый веселый, когда-либо происходило с моей внешностью», – отметила Эмили Ратаковски.
Подписчикам супермодели ее новый образ очень понравился. Они забросали ее комплиментами в комментариях.
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