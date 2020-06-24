Звезда впервые перекрасилась в блондинку

Супермодель Эмили Ратаковски, которая известна своей сексуальной фигурой, шокировала фанатов сменой имиджа. Селебрити решила стать блондинкой! Такого от горячей шатенки точно никто не ожидал.

Снимками с новым цветом волос Ратаковски поделилась в своем Instagram. Девушка устроила небольшую фотосессию в черном бикини, чтобы показать, насколько светлый цвет волос подходит всем ее образа.

«Я никогда в жизни не красила волосы и существенно не меняла его длину! Недавно отпраздновала свой день рождения и так счастлива, что вышла из карантина в новом свежем образе. Несомненно, это самый веселый, когда-либо происходило с моей внешностью», – отметила Эмили Ратаковски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram emrata 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Подписчикам супермодели ее новый образ очень понравился. Они забросали ее комплиментами в комментариях.

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