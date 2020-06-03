Лето – период, когда волосы нуждаются в дополнительном уходе, увлажнении и питании из-за активного солнца. Оно вытягивает влагу из волос, делает их ломкими и тусклыми. Ждать пока волосы станут настолько поврежденными не стоит. После нескольких дней, активно проведенных на солнце, волосам требуется усиленное питание, например, с помощью различных масок. Мы нашли рецепт укрепляющей маски для волос, которая точно будет тебе по вкусу – рецепт маски для волос с шоколадом! Записывай.

Все знают, что шоколад дает энергию, но мало кто догадывается, что такую же энергию он может дать и волосам! Более того, содержащийся в бобах какао кофеин активизирует кровообращение и положительно влияет на кожу головы и волосы, укрепляет их и питает, а триптофан защищает от негативного внешнего воздействия!

Чтобы приготовить маску для волос с шоколадом, тебе понадобится:

– 50 гр шоколада

– 100 мл кефира

– яичный желток

Растопи шоколад на паровой бане. В магазине выбирай продукт с максимальным содержанием какао – классический горький черный шоколад.

Когда шоколад станет жидким, влей в него кефир и тщательно перемешай.

Дай смеси остыть и немного загустеть, а затем вилочкой вбей сырой желток.

Наноси маску на влажные чистые волосы, начиная от корней и до самых кончиков.

Одень сверху шапочку для купания в душе (ее легко заменит пищевая пленка или обычный пакет), намотай сверху «тюрбан» из полотенца и оставь на 30 минут.

Через полчаса смой маску теплой водой с шампунем.

Пользоваться вкусной маской рекомендуется два-три раза в неделю, так волосы станут заметно более крепкими и блестящими уже через 14 дней. Ну и конечно, бонусом приятный сладкий аромат!

Фото: IStock

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