Первые выходные февраля официально объявляем самыми модными в этом году! Ведь в первый день месяца стартует Украинская неделя моды, а кроме того, в столице в разгаре выставка костюмов «Магия кино». Выбирайте ивенты себе по вкусу и уже сейчас планируйте увлекательные выходные!

Ukrainian fashion week

Когда: 1-5 февраля

Где: Мыстецкий арсенал

Вход: от 1300 грн

Меняются в календаре события, правила игры и приоритетные направления развития моды в мире. Украинская fashion-индустрия как полноценный и системный участник международных fashion-процессов, так же сознательно идет по пути кардинальных изменений. И лидером этих изменений выступает Ukrainian Fashion Week. Так что если вы давно хотели посмотреть на модные показы украинских дизайнеров – обязательно внеси хотя бы один день Недели моды в свой планнер! И еще одна интересная новость: впервые за 46 сезонов Ukrainian Fashion Week откроет показ молодых дизайнеров – FASHION ACCELERATOR SHOW. Эти дизайнеры – участники образовательной программы от Ukrainian Fashion Council – победители национальных и международных конкурсов, участники платформы New Names!

Уикенд наливок

Где: ВДНГ

Когда: 1-2 февраля

Вход свободный

1 и 2 февраля на ВДНГ будут угощать самыми популярными украинскими напитками с разнообразными вкусами и ароматами. Хреновуху, вишневку, облипиховку и еще десятки вариаций наливок дополнят пунши, глинтвейны, гроги и другие авторские напитки. Ну, и куда же без развлечений? Сценические выступления, выбор самой необычной по вкусу наливки, дегустация напитков – все это создаст соответствующее настроение и не даст скучать ни единому гостю ВДНГ. Самые смелые смогут принять участие в конкурсе и побороться за звание «Госпожа Пьяная Вишня» и «Господин Спотыкайло». Кроме того, каждый час вас будут развлекать импровизационными скетчами герои «Деревни дураков». Все же помнят веселые каламбуры про мужика, бабу и моряка-дурачка? Готовьтесь надрывать животы от сценок на тему обычной сельской жизни!

Выставка костюмов «Магия кино»

Когда: 1-2 февраля

Где: ВДНГ

Вход: от 90 грн

Выставка «Магия кино» позволит всем желающим увидеть собственными глазами то, что раньше было доступно только на экране или сцене. Зрители смогут заглянуть за кулисы фильмов и шоу, узнать производственные секреты и тонкости мастерства, увидеть то, что завораживало их по ту сторону экрана. Проект «Магия кино» является результатом коллаборации двух креативных индустрий – моды и кино. Он показывает, каким может быть сотрудничество этих двух сфер, какие формы может приобретать, и какие перспективы открывает. На площадке будут представлены образы из таких масштабных проектов FILM.UA Group и StarLight Entertainment как «Захар Беркут», «Мавка», спектакль «Похищенная Принцесса», «Winterra. Легенда сказочного края» и другие.

Ukraine WOW

Когда: 1-2 февраля

Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал

Вход: 50 грн

Отличная новость: выставку Ukraine WOW, о которой гудят все соцсети, продлили! Это шанс познакомиться с Украиной так, будто она путешествует вместе с вами в поезде. Три тысячи квадратных метров. Семь тематических блоков. Уникальные экспонаты и инсталляции: от первых вау-пейзажей к запахам степи и шуму моря, от стены из янтаря и инсталляции из блестящего антрацита до построенного в выставочном пространстве «тоннеля любви». От последнего автопортрета Казимира Малевича до скульптур Александра Архипенко, от розового вагона, в котором звучат сны и мечты, до виртуальной реальности, в которой вы можете полетать над Родиной-матерью, погулять по восстановленному Невицкому замку и изнутри увидеть «девятку» – самую мощную доменную печь в Европе. Здесь вы сможете озвучить мультфильмы о выдающихся украинских и посмотреть, как вживую ткут уникальные украинские гобелены! Приходите всей семьей, каждый найдет занятие по душе.

Фестиваль гигантских китайских фонарей

Когда: с 13 декабря по 23 февраля

Где: Певчее поле

Вход: от 160 грн

Самое время заглянуть на масштабный фестиваль гигантских китайских фонарей «Легенды Поднебесной», расположившийся на Певческом поле, если вы до сих пор этого еще не сделали! Всех гостей ждут более 30 иллюминационных локаций, детские зоны с подарками, фуд-зона с китайскими ресторанами, ароматный глинтвейн, ярмарка сувениров, тематические мастер-классы, а также насыщенная развлекательная программа и много приятных сюрпризов!

Зимняя страна на ВДНГ

Где: ВДНГ

Когда: 1-2 февраля с 10:00 до 21:00 (касса закрывается в 20:15)

Вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях – от 100 до 280 грн

Популярное место для семейного отдыха – тематический парк-фестиваль «Зимняя Страна на ВДНГ» – ждет своих маленьких гостей. Здесь есть множество возможностей весело провести время на различных активностях – на катке и тюбинговых горках, в парке ледяных скульптур, на рождественской ярмарке, в контактном зоопарке и на ферме бабочек… Также есть различные спектакли, выставки, экскурсии – как на свежем воздухе, так и в павильонах.

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