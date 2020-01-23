Ukrainian Fashion Week FW20-21: Расписание и обновления

Новый сезон Ukrainian Fashion Week стартует совсем скоро – 1 февраля! Самое время внимательно изучить расписание и внести показы, которые вы точно хотите посетить в свой планнер.

Меняются в календаре событий, правила игры и приоритетные направления развития моды в мире. Украинская fashion-индустрия, как полноценный и системный участник международных fashion-процессов, так же сознательно идет по пути кардинальных изменений. И лидером этих изменений выступает Ukrainian Fashion Week.

Расписание Ukrainian Fashion Week FW20-21

Как мы видим уже по расписанию, Украинская неделя моды продолжает меняться. И общим изменениям соответствует и изменение визуальной концепции Ukrainian Fashion Week. Реализуя концепцию, организаторы хотят показать, что украинская мода – это мода, которая больше не вмещается в старые представления о себе. Сегодня она формирует новые – на разных уровнях и в различных аспектах своего существования. Она динамична и находится в постоянном взаимодействии с миром, она меняет его и меняется вместе с ним. Она растет и развивается. Она выходит за рамки и границы, преодолевает барьеры и препятствия. Ее заковать в клетку ограничений. Ukrainian Fashion Week видит свое будущее в инициировании радикальных изменений в направлении устойчивого моды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мальвина Чукля (@malvina.chuklia) 19 Янв 2020 в 10:31 PST

Именно поэтому в рамках Ukrainian Fashion Week FW20-21 гости Недели могут смогут увидеть множество необычных проектов, коллабораций и стать частью большой модного перфоманса.

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И еще одна интересная новость: впервые за 46 сезонов Ukrainian Fashion Week откроет показ молодых дизайнеров – FASHION ACCELERATOR SHOW. Эти дизайнеры – участники образовательной программы от Ukrainian Fashion Council – победители национальных и международных конкурсов, участники платформы New Names.

А пока мы с нетерпением ждём старта нового сезона, самое время вспомнить, как проходила 45-ая Украинская неделя моды.

Video: Ukrainian Fashion Week FW20-21: Расписание и обновления Новый сезон Ukrainian Fashion Week стартует совсем скоро – 1 февраля! Самое время внимательно изучить расписание и внести показы, которые вы точно хотите посетить в свой планнер.

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