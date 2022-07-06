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Рецепт блинов на минеральной воде

рецепт блинов на минералке

Хочется побаловать себя и близких блинчиками, но ты за ЗОЖ? Совсем не обязательно лишать себя удовольствия! Ажурные блины можно приготовить … на обычной минеральной воде! Так они выйдут диетическими, и при этом останутся нежными и вкусными!

Рецепт блинов на минеральной воде

Для приготовления низкокалорийных блинчиков тебе понадобится:

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  1. мука — 1,5 стакана
  2. вода — 2 стакана
  3. сахар — 1 ст. л.
  4. соль — 0,5 ч. л.
  5. сок лимона — 2 ст. л.
  6. сода — 0,5 ч. л.
  7. рафинированное подсолнечное масло  — 3 ст. л.

Приступаем к готовке!

В минеральной воде раствори соль и сахар. При желании можешь заменить сахар фруктозой.

рецепт диетических блинов

Пошаговый рецепт диетических блинов

  1. Просей муку  через сито и высыпь в посудину с минеральной водой.  Тщательно перемешай все ингредиенты до получения однородной массы.
  2. Погаси соду и добавь ее к тесту. Вымешивай, пока на поверхности не появятся пузырьки. В получившуюся массу влей немного подсолнечного масла и снова тщательно перемешай.
  3. Дай тесту настояться 30 минут в теплом помещении: так оно станет более однородным.
  4. Небольшим половником выливай тесто на горячую сковороду. При этом смазывать маслом ее не обязательно, ведь оно уже есть в составе блинчиков.

блинчики рецепт приготовления пошагово

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С минеральной водой блинчики получаются более нежными и ажурными, так что следи, чтобы они не подгорели. Как только серединка «схватывается», можешь переворачивать!

Вот и все секреты! Подавать диетические блинчики можно со свежими фруктами или ягодным пюре без сахара. Приятного аппетита!

Фото — pixabay.com

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