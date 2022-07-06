Хочется побаловать себя и близких блинчиками, но ты за ЗОЖ? Совсем не обязательно лишать себя удовольствия! Ажурные блины можно приготовить … на обычной минеральной воде! Так они выйдут диетическими, и при этом останутся нежными и вкусными!

Рецепт блинов на минеральной воде

Для приготовления низкокалорийных блинчиков тебе понадобится:

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мука — 1,5 стакана вода — 2 стакана сахар — 1 ст. л. соль — 0,5 ч. л. сок лимона — 2 ст. л. сода — 0,5 ч. л. рафинированное подсолнечное масло — 3 ст. л.

Приступаем к готовке!

В минеральной воде раствори соль и сахар. При желании можешь заменить сахар фруктозой.

Пошаговый рецепт диетических блинов

Просей муку через сито и высыпь в посудину с минеральной водой. Тщательно перемешай все ингредиенты до получения однородной массы. Погаси соду и добавь ее к тесту. Вымешивай, пока на поверхности не появятся пузырьки. В получившуюся массу влей немного подсолнечного масла и снова тщательно перемешай. Дай тесту настояться 30 минут в теплом помещении: так оно станет более однородным. Небольшим половником выливай тесто на горячую сковороду. При этом смазывать маслом ее не обязательно, ведь оно уже есть в составе блинчиков.

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С минеральной водой блинчики получаются более нежными и ажурными, так что следи, чтобы они не подгорели. Как только серединка «схватывается», можешь переворачивать!

Вот и все секреты! Подавать диетические блинчики можно со свежими фруктами или ягодным пюре без сахара. Приятного аппетита!

Фото — pixabay.com

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