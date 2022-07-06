Хочется побаловать себя и близких блинчиками, но ты за ЗОЖ? Совсем не обязательно лишать себя удовольствия! Ажурные блины можно приготовить … на обычной минеральной воде! Так они выйдут диетическими, и при этом останутся нежными и вкусными!
Рецепт блинов на минеральной воде
Для приготовления низкокалорийных блинчиков тебе понадобится:
Приступаем к готовке!
В минеральной воде раствори соль и сахар. При желании можешь заменить сахар фруктозой.
Пошаговый рецепт диетических блинов
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С минеральной водой блинчики получаются более нежными и ажурными, так что следи, чтобы они не подгорели. Как только серединка «схватывается», можешь переворачивать!
Вот и все секреты! Подавать диетические блинчики можно со свежими фруктами или ягодным пюре без сахара. Приятного аппетита!
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