Как приготовить безе? Процесс очень легкий и не занимает много времени. Читай рецепт приготовления безе пошагово далее в материале

Все любят сладости. Можно целый месяц просидеть на диете, а потом сорваться при виде шоколадного печенья! Поэтому мы предлагаем тебе не ограничивать себя во вкусняшках полностью, а иногда позволять себе побаловаться нежными десертами. А что же может быть нежнее, чем безе? Рецептом именно этих воздушных пироженок мы с тобой сегодня и поделимся!

Окрошка: рецепт приготовления пошагово от Димы Коляденко

Безе: ингредиенты

3 яичных белка

175 г сахара или сахарной пудры

щепотка лимонной кислоты

Готовим безе пошагово:

1. Для начала тщательно взбей венчиком охлажденные яичные белки! Будь аккуратна, когда будешь отделять их от желтков – белки с желтками ни в коем случае не должны перемешаться.

2. К белкам постепенно добавляем сахар, при этом постоянно взбивая массу. В идеале следует воспользоваться миксером! Если его нет, то можно добиться того же результата и обычным венчиком, правда взбивать придется немного дольше.

3. Когда смесь станет достаточно густой и тягучей, добавьте в нее лимонную кислоту. Продолжайте взбивать массу на максимальной скорости миксера, пока она не станет практически белой и не загустеет. Проверить готовность легко – обычной ложкой! Если смесь не растекается, значит, можно переходить к выпеканию.

4. Ложкой выложи массу на противень, застеленный кондитерской бумагой. Выпекай безе примерно 1-1,5 часа при температуре 100 -120°C. Готово!

5. Дай пироженкам остыть, и можешь подавать десерт на стол. Мы уверены, эти сладости точно придутся по вкусу всем твоим друзьям и родным! И, кстати, нежные безешки отлично подойдут для девичника или пижамной вечеринки.

Фото: IStock

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