Звездный повар поделился рецептом первого блюда для взрослых и детей

Главный атрибут Хэллоуина – тыква! Вдруг вам надоело вырезать глаза и нос в голове Джека или жаль делать из него игрушку, вот вам совет, как можно использовать тыкву разумно. Приготовьте из него питательный, легкий, а, главное, вкусный крем-суп от известного шеф-повара Евгения Клопотенко. Как это сделать, он рассказал за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал)

– Все очень просто. Кусочки тыквы запекаете в духовке. Примерно минут 40, до полной готовности, – говорит повар. – Достаете тыкву из духовки, берете блендер и сливки, те, что наливаются. Перебиваете их вместе. В смесь добавляете граммов 20 имбиря. Все! Это лучший быстрый питательный суп, который вы только можете себе представить. Солите и перчите первое блюдо по желанию. Такой суп можно есть и горячим, и холодным, но вкуснее всего, конечно, теплым.

А еще это настоящая витаминная бомба! Здесь есть витамины А, С, Е, D, РР, К, группы B и редкий – Т. Тыква очень полезный для кишечного тракта, она также помогает снять отеки, так как выводит лишнюю влагу из организма. Полезна для иммунитета, нормализует нервную систему, а еще легко усваивается организмом детей и взрослых.

Кстати, в прошлом году Евгений Клопотенко в шоу «Дети против звезд» показывал свой кулинарный талант. На этот раз он продемонстрирует совсем другие умения. Какие – смотрите в шоу «Дети против звезд» каждую среду в 19:00 на Новом канале.

Фото – @klopotenko

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