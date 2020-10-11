Лимончелло – идеальный напиток для вечерних посиделок с друзьями. Этот лимонный ликер обладает невероятным вкусом – свежим, пьянящим, с кисло-сладкими нотками. Ммм, слюнки текут при одной только мысли о нем…

Хочешь узнать, как приготовить лимончелло в домашних условиях? Тогда наш материал тебе в этом очень пригодится! Мы расспросили новую ведущую «Ревизора» Юлию Панкову о ее кулинарных секретах, и она с радостью поделилась с нами любимым рецептом приготовления лимончелло:

– Когда-то в кулинарной школе в Тоскане наш учитель Жанлукка раскрыл секрет приготовления ароматного, свежего, вкуснейшего итальянского лимончелло. Тогда я привезла себе лимоны, а вам – рецептик.

Пирог с клубникой: вкуснейший рецепт от ведущей «Ревизор» Юлии Панковой

Лимончелло: ингредиенты для приготовления • 8 лимонов среднего размера

• 1 л чистого алкоголя 90-100%

• 1 л воды

• 800 гр сахара

Готовим гаспачо быстро и вкусно! Рецепт от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой

Готовим лимончелло пошагово:

1. Снимаем цедру с лимонов! Нужна только жёлтая часть – это важно, потому что белая будет давать горечь.

2. Добавляем цедру в алкоголь, используя сосуд с плотно закрытой крышкой. Оставляем на 2 недели.

3. Через 2 недели делаем сахарный сироп. В кипящую воду засыпаем сахар (пусть бурлит минут 10). Охлаждаем сироп, после чего смешиваем с цедрой и алкоголем.

4. Процеживаем все и разливаем по бутылкам. Лимончелло готов!

Приятного аппетита!

Фото напитка – iStock.com

Читай также:

Паэлья с морепродуктами: пошаговый рецепт приготовления от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой

Шоколадный торт «Захер»: рецепт вкуснейшего десертика от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой