С Днем отца! Поздравления в стихах
Отсылай душевные поздравления в стихах своему папе. Сегодня идеальный момент, чтобы поблагодарить его за все
В последнее воскресенье июня в Украине отмечают День отца. Хоть папы часто и делают вид, что не ждут искренних слов благодарности в свой адрес. Но мы знаем, как много отцы делают, как поддерживают и подстраховывают в сложные моменты. Пора им сказать об этом. Папе будет очень приятно услышать от тебя слова любви и уважения.
Если сочинять поздравления – это не твое, не огорчайся. Мы сделали подборку добрых пожеланий в стихах. Выбирай, поздравляй и не забудь про обнимашки!
Отличных отцов не так много на свете,
Но мне повезло несказанно с тобой —
Ты самый хороший на целой планете!
Пусть будет всегда в твоем сердце покой.
Пусть будут здоровье, удача и бодрость,
Пусть будут беседы всегда по душам.
Друзья пусть тебя никогда не подводят.
Иди без помех к самым ярким мечтам.
Главному мужчине в моей жизни —
Искренний и пламенный привет.
Я тебе желаю море счастья,
А еще здоровья на сто лет.
Будет пусть всегда с тобой удача,
А невзгоды пусть уходят прочь.
С праздником тебя, любимый папа.
С уваженьем и любовью, дочь.
Папа, на тебя всегда равняюсь
И похожим очень быть стремлюсь.
С Днем отца тебя я поздравляю,
Помни: я всегда тобой горжусь!
Долгих лет, здоровья, силы,
Пусть сопутствует успех.
С Днем отца, папуля милый!
Для меня ты лучше всех.
Милый папа, поздравляю,
Счастья, радости желаю,
Не грустить, не огорчаться,
Быть веселым, улыбаться!
Лет до ста в добре прожить
И всегда здоровым быть!!!
Такой ты сильный и надежный –
С тобою ничего не страшно!
И защитить всегда ты можешь,
Помочь в вопросах самых важных!
Пусть, папа, все мечты свои
Тебе исполнить удается,
И крепнут силы пусть твои,
А сердце-добрым остается!
Надеемся, что эти поздравления с Днем отца в стихах помогли тебе выразить все чувства к твоему папе. С праздником!
Фото – pixabay.com
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