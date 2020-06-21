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С Днем отца! Поздравления в стихах

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Отсылай душевные поздравления в стихах своему папе. Сегодня идеальный момент, чтобы поблагодарить его за все

В последнее воскресенье июня в Украине отмечают День отца. Хоть папы часто и делают вид, что не ждут искренних слов благодарности в свой адрес. Но мы знаем, как много отцы делают, как поддерживают и подстраховывают в сложные моменты. Пора им сказать об этом. Папе будет очень приятно услышать от тебя слова любви и уважения.

Если сочинять поздравления – это не твое, не огорчайся. Мы сделали подборку добрых пожеланий в стихах. Выбирай, поздравляй и не забудь про обнимашки!

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Отличных отцов не так много на свете,

Но мне повезло несказанно с тобой —

Ты самый хороший на целой планете!

Пусть будет всегда в твоем сердце покой.

Пусть будут здоровье, удача и бодрость,

Пусть будут беседы всегда по душам.

Друзья пусть тебя никогда не подводят.

Иди без помех к самым ярким мечтам.

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Главному мужчине в моей жизни —

Искренний и пламенный привет.

Я тебе желаю море счастья,

А еще здоровья на сто лет.

Будет пусть всегда с тобой удача,

А невзгоды пусть уходят прочь.

С праздником тебя, любимый папа.

С уваженьем и любовью, дочь.

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Папа, на тебя всегда равняюсь

И похожим очень быть стремлюсь.

С Днем отца тебя я поздравляю,

Помни: я всегда тобой горжусь!

Долгих лет, здоровья, силы,

Пусть сопутствует успех.

С Днем отца, папуля милый!

Для меня ты лучше всех.

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Милый папа, поздравляю,

Счастья, радости желаю,

Не грустить, не огорчаться,

Быть веселым, улыбаться!

Лет до ста в добре прожить

И всегда здоровым быть!!!

Такой ты сильный и надежный –

С тобою ничего не страшно!

И защитить всегда ты можешь,

Помочь в вопросах самых важных!

Пусть, папа, все мечты свои

Тебе исполнить удается,

И крепнут силы пусть твои,

А сердце-добрым остается!

Надеемся, что эти поздравления с Днем отца в стихах помогли тебе выразить все чувства к твоему папе. С праздником!

Фото – pixabay.com

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