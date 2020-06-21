Отсылай душевные поздравления в стихах своему папе. Сегодня идеальный момент, чтобы поблагодарить его за все

В последнее воскресенье июня в Украине отмечают День отца. Хоть папы часто и делают вид, что не ждут искренних слов благодарности в свой адрес. Но мы знаем, как много отцы делают, как поддерживают и подстраховывают в сложные моменты. Пора им сказать об этом. Папе будет очень приятно услышать от тебя слова любви и уважения.

Если сочинять поздравления – это не твое, не огорчайся. Мы сделали подборку добрых пожеланий в стихах. Выбирай, поздравляй и не забудь про обнимашки!

Отличных отцов не так много на свете, Но мне повезло несказанно с тобой — Ты самый хороший на целой планете! Пусть будет всегда в твоем сердце покой. Пусть будут здоровье, удача и бодрость, Пусть будут беседы всегда по душам. Друзья пусть тебя никогда не подводят. Иди без помех к самым ярким мечтам.

Главному мужчине в моей жизни — Искренний и пламенный привет. Я тебе желаю море счастья, А еще здоровья на сто лет. Будет пусть всегда с тобой удача, А невзгоды пусть уходят прочь. С праздником тебя, любимый папа. С уваженьем и любовью, дочь.

Папа, на тебя всегда равняюсь И похожим очень быть стремлюсь. С Днем отца тебя я поздравляю, Помни: я всегда тобой горжусь! Долгих лет, здоровья, силы, Пусть сопутствует успех. С Днем отца, папуля милый! Для меня ты лучше всех.

Милый папа, поздравляю, Счастья, радости желаю, Не грустить, не огорчаться, Быть веселым, улыбаться! Лет до ста в добре прожить И всегда здоровым быть!!! Такой ты сильный и надежный – С тобою ничего не страшно! И защитить всегда ты можешь, Помочь в вопросах самых важных! Пусть, папа, все мечты свои Тебе исполнить удается, И крепнут силы пусть твои, А сердце-добрым остается!

Надеемся, что эти поздравления с Днем отца в стихах помогли тебе выразить все чувства к твоему папе. С праздником!

Фото – pixabay.com

Читать больше:

С Днем отца: поздравления в прозе

С Днем отца! Притула, Педан, Шабанов и Кензов тают возле своих детишек (Семейные фото)