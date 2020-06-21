День отца 2020 в Украине отмечается 21 июня! Если ты еще не успела подготовить подарок и открытку, не беда. У нас, как всегда, есть отличные идеи! В этом материале мы собрали лучшие поздравления с Днем отца в прозе. Читай, как поздравить папу!

С Днем отца! Притула, Педан, Шабанов и Кензов тают возле своих детишек (Семейные фото)

Сегодня, 21 июня, в Украине отмечается День отца! Государственным этот праздник стал всего год назад, в 2019 году. Указ, согласно которому День отца будет праздноваться ежегодно в третье воскресенье июня, подписал тогдашний Президент Украины Петр Порошенко. Несмотря на это, неформально украинцы уже много лет отмечают День отца на ровне с другими праздниками.

С Днем отца! Поздравления в стихах

В нашем материале мы собрали лучшие поздравления с Днем отца в прозе. Выбирай и радуй своего папулю!

Папочка, поздравляю тебя с Днем отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце — вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.



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Милый, любимый, родной, мягкий, добрый, а иногда суровый и хмурый, но всегда самый сильный, всегда самый смелый, всегда самый лучший и замечательный! Я безмерно счастлива, что качалась на твоих руках, желаю им сил и энергии. Я бесконечно благодарна, что всегда могу прижаться к твоим плечам, желаю им здоровья и молодости. Я невероятно богата тем, что мне принадлежит твое сердце, ему я желаю огромного счастья и благополучия. С днем отца, мой любимый и родной папуля!



В слове «папа» заключается очень важный смысл, в нем много детских чувств. Для сыновей — это настоящий пример для подражания: смелый, сильный, всезнающий и все умеющий. Для дочки — защита и пример для выбора будущего мужа. Хочу поздравить тебя, папа, с твоим праздником – Днем отца! Счастья тебе и здоровья! *** Папочка мой любимый, родной мой человечек, в этот прекрасный день – День отца я хочу пожелать тебе всего самого главного в жизни: здоровья, любви, счастья! Пусть осуществятся все твои мечты, ведь ты еще совсем не старый и вполне можешь мечтать! Еще раз хочется пожелать крепкого здоровья, энергии, сил, а также счастья любви и всех благ! Кто такой отец и что он значит в нашей судьбе? Для маленького ребенка – папа является основной составляющей его жизни. Для подростка – папа становится тем человеком, который поможет разобраться в житейских вопросах. Для взрослого человека – папа, тот человек, который согреет в жизненную вьюгу и подставит плечо в беде. И не важно чей это папа – сына или дочки. Ведь папа – это половина мира. Без папы жизнь каждого из нас не может приобрести все краски и целостность бытия. Папы нужны девочкам мальчикам, детям и взрослым. Папы нужны детям. Папы нужны мамам, которые без их помощи не смогут вырастить полноценного гражданина общества. Без пап детство не может быть абсолютно счастливым. Папочка, я так рад(да), что ты есть в моей жизни. Спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо маме за то, что в моей жизни есть именно ты. С днем отца, ведь ты его лучший образец. *** Любимый папа! Хоть мне и не нужен повод, чтобы выразить тебе всю ту благодарность, которую я испытываю за сделанное тобой для меня, сегодня, в День отца, я всё же воспользуюсь случаем и скажу огромное спасибо. Именно ты воспитал меня, именно ты сумел привить понимание истинных жизненных ценностей. Так пусть же судьба будет к тебе благосклонна и подарит множество чудесных моментов, полных радости и доброты. Пусть ты всегда будешь здоровым и веселым, ведь твоя улыбка наполняет всех вокруг оптимизмом и ощущением, что все обязательно получится! Отец! Я хочу, чтобы ты никогда не старел и всегда был полон сил, чтобы тебе все удавалось, а мечты легко осуществлялись! Ведь я всегда рядом – твоя поддержка и опора.

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