Сьогодні, 21 червня, в Україні святкують День батька. Дивіться добірку сімейних фото ведучих Нового каналу. Обережно, це дуже мило.

Ми знаємо їх як Сергія Притулу, Олександра Педана, Андрія Шабанова та Олега Кензова. А ввечері до них звертаються: «Тато». Вдень вони ведучі Нового каналу, а 24/7 – дбають, вчать, люблять і думають про своїх дітей.

Батьки і діти: Притула, Педан і Кензов розповіли про «роботу» татами

Спеціально до Дня батька ми вирішили показати вам, які вони круті – наші ведучі. Дивіться, хто в’є з них мотузки 🙂

Сергій Притула з Дмитриком і Соломійкою

Олександр Педан з Лєрою і Марком

Андрій Шабанов з Робертом, Сонею і Машею

Олег Кензов з Евеліною

Посмотреть эту публикацию в Instagram okenzov_official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Які вони круті! Сьогодні відмінний день, щоб зателефонувати татові й привітати його зі святом! Не барися)

Фото – @siriy_ua,@pedanos, @shabanov.rock_n_roll, @okenzov_official.

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