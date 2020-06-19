Когда начнутся съемки спешла «Друзей»?
HBO Max собирается вернуться к съемкам культового сериала
Из-за пандемии коронавируса завис самый ожидаемый проект этого года – специальный эпизод ситкома «Друзья». Съемки перенесли из-за карантина и до сих пор не было известно, когда восстановят съемочный процесс.
Недавно появилась информация, что «Друзей» начнут снимать уже в августе. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на создателя шоу Марту Кауффман. Главное условие съемок – отсутствие второй волны коронавируса.
– Мы еще можем сделать хорошее шоу, будем снимать его в течение некоторого времени, с середины до конца августа, – сказала Кауффман.
Напомним, что ранее спешл «Друзей» планировали выпустить в мае до запуска стримингового сервиса HBO Max. Весь звездный каст – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан и Мэттью Перри примет участие в проекте. По словам продюсеров, спешл не является продолжением «Друзей», актеры предстанут в роли самих себя.
Фото: Getty Images
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