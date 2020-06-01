Рецепт кексов на молоке от Юлии Панковой
1 июня отмечается Всемирный день молока. Ведущая Нового канала поделилась простым рецептом выпечки с этим продуктом
Пожалуй, все помнят фразу из детства: «Пейте, дети, молоко – будете здоровы». На самом деле, этот напиток добавит здоровья не только детям, но и взрослым. Ведь в продукте содержится кальций, фосфор и другие полезные элементы. Предлагаем и вам присоединиться к празднованию World Milk Day. Но не просто же пить целый день молоко! Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова рекомендует приготовить кексы, которые вкусно есть с молоком.
– С молоком можно приготовить большое количество блюд. Сегодня я делюсь с вами рецептом кексов на молоке. Они очень быстро и легко готовятся, – говорит Юля. – Кстати, праздник этого напитка отмечают на уровне ООН с 2001 года. Ведь так хотят не только привлечь внимание к продукту, но и популяризировать труд фермеров.
Рецепт кексов на молоке
Ингредиенты:
1 стакан – молока
1 стакан – сахара
2 стакана – муки
1 ч.л. – гашеной соды
1 ч.л. – ванильного сахара
2 шт. – яиц
½ стакана – растительного масла
Приготовление:
- Взбейте яйца, молоко и два вида сахара. Добавьте соду, масло и муку. Хорошо перемешайте все ингредиенты
- Смажьте формочки маслом и положите в них тесто.
- Выпекайте при температуре 180 градусов 25 минут.
– Возьмите стакан теплого молока и кекс, – говорит Юля. – И наслаждайтесь гармоничным сочетанием вкусов. Кстати, молоко – отличное завершение дня. Оно помогает снять стресс и усталость.
Вот и все. Приятного аппетита!
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