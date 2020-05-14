Записывай простой и вкусный рецепт оладий из бананов и яблок без сахара от ведущей шоу «Кто против блондинок?» Леси Ники тюк. Это отличная идея для вкусного, а, главное, полезного завтрака

Для многих оладьи — идеальный вариант завтрака. Они вкусные, быстры в приготовлении. А еще никогда не надоедают, ведь готовить оладьи можно по тысяче разнообразных рецептов. Например, из яблока и банана, как это делает ведущая шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале Леся Никитюк.

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— Я решила поэкспериментировать и добавить в яблочные оладьи немного банана, — говорит Леся. — Получилось очень вкусно и сладко, хотя сахара в этих оладьях нет.

Рецепт яблочно-банановых оладий от Леси Никитюк:

Ингредиенты:

яблоко — 6 шт.;

банан — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 1 ст. л.;

кокосовое масло для жарки;

фрукты, варенье для подачи.

Способ приготовления

Рецепт яблочно-банановых оладий. Шаг 1

Яблоки очистите, вырежьте сердцевинки, натрите на крупной терке.

Рецепт яблочно-банановых оладий. Шаг 2

Очистите банан, натрите его и смешайте с тертыми яблоками.

Рецепт яблочно-банановых оладий. Шаг 3

Добавьте к массе яйцо и хорошенько перемешайте.

Рецепт яблочно-банановых оладий. Шаг 4

Постепенно всыпьте муку, хорошо вымешивая смесь лопаткой.

Рецепт яблочно-банановых оладий. Шаг 5

Жарьте оладьи на кокосовом масле на небольшом огне по три минуты с каждой стороны.

Подавайте с фруктами или вареньем. Или и с тем, и с тем. Приятного аппетита!

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