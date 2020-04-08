Постные блюда: 10 рецептов на Великий пост 2020
Великий пост 2020 продолжается, а ты не знаешь, как разнообразить завтрак, обед и ужин? Постные рецепты не так однообразны, как может показаться на первый взгляд. Можно приготовить немало вкусных блюд из овощей и накрыть стол так, чтобы гости были удивлены. Но как это сделать? Мы подготовили для тебя ТОП-10 рецептов постных блюд. Все очень просто, а главное вкусно! Записывай, готовь и удивляйся своих друзей новыми и вкусными рецептами. Приятного аппетита!
Румяный запеченный картофель в соевом соусе
Ингредиенты:
- картофель – 800 гр,
- соус соевый – 4 ст. л,
- подсолнечное масло – 5 ст. л,
- чеснок измельченный – 1 ст. л,
- смесь сухих итальянских трав – 1 ч. л,
- орех мускатный молотый – 0,5 ч. л,
- перец черный молотый – 0,5 ч. л.
Картофель в соевом соусе, запеченный в духовке: способ приготовления пошагово
Хорошо вымой и очисти картофель. Затем разреж ее на 2 или 4 части, в зависимости от размера, и отвари до полуготовности.
Далее готовим соус. Для этого в смешай соевый соус, масло, чеснок, перец, сухие травы и мускатный орех.
В остывший картофель добавь соус и перемешай. Форму для запекания смажь подсолнечным маслом и разложи на нее картофель. Запекай в духовке 15-20 минут при температуре 200 градусов.
Это блюда можно подавать вместе с запеченными овощами, авокадо или салатом.
Постные банановые оладьи
Ингредиенты:
- бананы спелые – 1-2 шт. (зависимости от размера),
- овсяные хлопья – 0,5 стакана,
- мука – 1,5 стакана,
- сахар – по вкусу,
- разрыхлитель – 2 ч. л,
- корица – 1 ч. л,
- вода – 2 стакана,
- растительное масло – 1 ст. л. в тесто + 3-4 ст. л. для жарки,
- варенье или мед для подачи (по желанию) – по вкусу
Постные банановые оладьи: способ приготовления пошагово
Разомни бананы до состояния пюре и затем смешай с водой. Далее возьми овсяные хлопья и перетри их в муку (с помощью, например, кофемолки). Затем перемешай все сухие ингредиенты в отдельной посуде.
Добавь банановую смесь и хорошо перемешай, влей в тесто ложку растительного масла и снова все тщательно перемешай.
Хорошо разогрей сковороду и налей в нее 2 столовые ложки растительного масла, затем выложи на нее оладьи с помощью ложки. Тесто должно жариться на умеренно-среднем огне с одной стороны до 2-3 минут до золотистого цвета. Затем переверни оладьи на другую сторону и поджарь еще пару минут, до румяности. Оладьи готовы!
Подавай банановые оладьи теплыми с вареньем или медом.
Запеченные овощи в чесночном маринаде
Ингредиенты:
- перец болгарский – 4 шт,
- кабачок – 1 шт,
- баклажаны – 3 шт,
- лук репчатый – 2 шт,
- помидоры – 2 шт,
- перец острый стручковый – 1 шт,
- чеснок – 4 зубчика,
- укроп свежий – 1 пучок + для подачи,
- соус соевый – 4 ст. л,
- уксус яблочный – 2 ст. л,
- подсолнечное масло – 4 ст. л,
- перец черный молотый – по вкусу,
- соль по вкусу.
Запеченные овощи в чесночном маринаде: способ приготовления пошагово
Для начала сделаем маринад для овощей. Для этого необходимо почистить и измельчить чеснок, к нему добавить мелко нарезанный укроп, и туда же влить растительное масло, яблочный уксус и соевый соус. Все тщательно перемешать. Маринад готов.
Далее тщательно очисти репчатый лук и кабачки, а из сладкого и острого перца убери семена.
Баклажаны, болгарский перец, кабачки и помидоры нарежь крупными кусочками, а лук полукольцами. Острый перец – небольшими кольцами. Все овощи выложи в глубокий противень и залей маринадом. Добавь соль и перец по вкусу и все хорошо перемешай. Противень с овощами необходимо накрыть пищевой пленкой и оставить мариноваться на час. Разогрей духовку до 180 градусов, запекаем в течение 30-40 минут.
Приятного аппетита!
Овощной плов с грибами
Ингредиенты:
- рис – 1 стакан,
- грибной бульон – 2 стакана,
- зеленый горошек – 150 г,
- маринованные или замороженные опята – 150 г,
- лук репчатый – 1 шт.,
- томатная паста – 2 ложки,
- растительное масло – 2 ложки,
- сахар – пол ложки,
- коричневый, черный перец и соль – по вкусу,
- зелень.
Овощной плов с грибами: способ приготовления пошагово
Сначала приготовь рассол для плова. Для этого возьми стакан воды и добавь томатную пасту, сахар и соль. Поставь рассол на плиту и после того, как он закипит, положи туда горошек и провари около 5 минут.
Репчатый лук порежь небольшими кубиками и слегка протуши на растительном масле. Теперь к луку можно добавить опята и немного обжарить смесь. Перебери и несколько раз промой рис, а затем разложи в горшочки. Добавь рассол и лук с грибами. Посоли и добавь приправы. Подготовленную для приготовления кашу залей горячим грибным бульоном. После этого все горшки закрой крышками и поставь в духовку, предварительно нагретую до 200 градусов.
На приготовление овощного плова тебе понадобится около 40 минут. Перед подачей укрась блюдо свеженарезанной зеленью. Приятного аппетита!
Котлетки из гречневой каши и картофеля
Ингредиенты:
- гречневая каша – 3 стакана,
- картофель – 5-6 шт,
- вода по желанию – 0,5-1 ст,
- соль, перец – по вкусу,
- подсолнечное масло – 5-7 ст. л.,
- зелень.
Котлетки из гречневой каши и картофеля: способ приготовления пошагово
Очисти картофель от кожуры, вымой и натри на мелкой терке. Добавь гречневую кашу, соль и перец, и все тщательно перемешай. У тебя должна выйти вязкая масса. Если гречневая каша рассыпчатая и масса после перемешивания получилась не вязкая – долей воды и снова все перемешай.
Готовим гречневый фарш, а затем формируем заготовки котлет. Чтобы они не рассыпались на сковороде, нужно хорошенько уплотнить массу. Для этого переложи фарш из руки в руку и крепко прижимай.
На сковороде хорошо разогрей подсолнечное масло и выложи котлетки. Жарь их на средне-сильном огне до румяной корочки – 2 минуты. Затем переверни и прожарь еще 1-1,5 минуты с другой стороны. Затем добавь подсолнечное масло и повтори всю эту схему со следующей порцией.
Котлетки укрась зеленью и подавай вместе с овощным салатом. Блюдо получится сытным и очень вкусным. Приятного аппетита!
Цветная капуста «по-тайски»
Ингредиенты:
- капуста цветная свежая – 650 г,
- стебли зеленого лука – 5 шт.,
- чеснок – 5 зубчиков,
- перец чили – 2 шт.,
- кинза – 1 пучок,
- масло арахисовое (кунжутное) – 1 ст. л.,
- соевый соус – 2 ст. л.,
- соус (тайский кисло-сладкий или любой другой) – 1 ст. л.,
- измельченный имбирь – 1 ч. л.,
- сахар – 1 ч. л.,
- куркума – 0,5 ч. л.,
- бульон овощной – 0,5 стак.
Цветная капуста «по-тайски»: способ приготовления пошагово
Нарежь кружочками лук и измельчи чеснок. Удали семена перца чили и порежь его кружочками.
Разогрей на сковороде арахисовое масло (можно заменить ее кунжутным), добавь чеснок, чили, зеленый лук и имбирь, тертый на мелкой терке. Слегка обжарь все эти ингредиенты.
Разбери на соцветия цветную капусту и добавь ее к овощам, затем влей соевый и тайский кисло-сладкий соус (или любой другой). Добавь сахар, куркуму и овощной бульон. Туши в течение 10 минут.
Перед готовностью добавь к блюду большую горсть измельченной кинзы, ведь именно она подчеркнет вкус блюда.
Блюдо можешь подавать как горячим, так и холодным.
Тушеная тыква с луком и зеленью
Ингредиенты:
- тыква -350 г,
- лук – 1 шт.,
- чеснок – 1 шт.,
- соль – по вкусу,
- тмин, тимьян – по вкусу,
- перец черный молотый – по вкусу,
- специи – по вкусу,
- растительное масло – 30 мл.,
- вода – 50 мл.,
- зелень – по вкусу.
Тушеная тыква с луком и зеленью: способ приготовления пошагово
Очисти тыкву от кожуры и семян, промой и порежь крупными кубиками примерно 2 на 2 см. Если сорт овоща с мягкой плотностью, то кубики можно и побольше.
Репчатый лук очисти от шелухи, промой и разрежь пополам. Каждую из половинок измельчи полукольцами. Влей в кастрюлю, котел или сковороду с высоким бортом растительное масло. Помести емкость на плиту и прогрей, выложи нарезку из лука и обжарь ее около 3-5 минут до легкой румяности. Затем положи туда тыквенные кубики. Добавь соль, сушеный тимьян, молотый черный перец и другие приправы или специи по вкусу: розмарин, орегано и так далее.
Почисти чеснок от шелухи, измельчи его и добавь в емкость. Если зубчик чеснока большой или ты используешь несколько зубчиков для усиления чесночного аромата, то лучше пропустить их через чесночницу. Если нет свежего чеснока, можно заменить его чесночным порошком.
Аккуратно перемешай и обжарь овощи примерно 3-5 минут. Важно осторожно и как можно реже перемешивать тыкву, чтобы она не стала мягкой и блюдо не превратилось в пюре.
Далее влей в емкость горячую воду, накрой крышкой и обязательно уменьши огонь до минимального. Потуши тыкву примерно 5-6 минут. Этого времени вполне хватит для ее приготовления. Если тыква порезана большими кубиками, то добавь еще 2-3 минуты.
Готовое блюдо выложи на тарелки и укрась измельченной и промытой зеленью, например зеленым луком. Теперь смело можешь подавать к столу вкусную и полезную пищу.
Паста с грибами и постным соусом песто
Ингредиенты:
- макароны из твердых сортов пшеницы- 300 г,
- грибы (шампиньоны или любые другие) – 200 г.,
- лук репчатый – 1 шт.,
- оливковое масло – 1 ст.л.,
- базилик свежий – 1 веточка,
для соуса песто:
- базилик – 30 г.,
- оливковое масло – 1 ст.л.,
- кедровые орешки – 20 г.,
- чеснок – 1 зубчик,
- соль – по вкусу.
Паста с грибами и постным соусом песто: способ приготовления пошагово:
Сначала приготовим соус Песто. Перебей на блендере базилик, оливковое масло, кедровые орешки, чеснок и добавь к ним соль по вкусу. Этот соус можно сделать впрок, он хранится в холодильнике в герметичной баночке до двух недель.
Нарежь репчатый лук мелкими кубиками, почисти шампиньоны и измельчи их пластинками. В сковороду налей растительное масло, прогрей его на среднем огне и добавь лук и грибы. Жарь смесь в течение 10-12 минут.
Выложи в обжаренные грибы с луком постный соус песто и все тщательно перемешай. Протуши все вместе еще 5 минут.
Далее готовим макароны. Добавь два литра воды в большую кастрюлю, поставь на огонь. Как только вода закипит, посоли воду и отправь туда макароны. Время варки макарон посмотри на упаковке. Готовые макароны откинь на дуршлаг, чтобы с них стекла вода. Затем выложи их в сковороду к грибному соусу с песто и хорошо перемешай все ингредиенты. Прогрей все вместе еще пару минут и снимай сковороду с огня.
Готовую пасту с грибами и постным соусом песто подавай горячей.
Тушеная красная фасоль с овощами
Ингредиенты:
- красная фасоль – 60 г.,
- морковь – 2 шт.,
- лук репчатый – 1 шт.,
- тыква – 150 г.,
- болгарский перец – 1 шт.,
- томатная паста – 45 г.,
- овощной бульон – 2 ст.л.,
- специя смесь трав – 1 г,
- базилик – 1.5 ч.л.,
- укроп – по вкусу,
- соль – по вкусу,
- растительное масло – по вкусу.
Тушеная красная фасоль с овощами: способ приготовления пошагово
Предварительно помой и на ночь замочи в холодной воде фасоль. Затем отвари в этой же воде до мягкости. Не забудь за 10-15 минут до готовности посолить ее. Время варки фасоли примерно 50 минут. Слей воду.
Теперь тебе необходимо почистить морковь, хорошо вымыть ее и нарезать четвертинками. Далее очистить перец от семян, промыть его и нарезать небольшими кубиками.
На сковороде обжарь морковь с добавлением растительного масла в течение 10 минут, периодически помешивая. Добавь нарезанный лук и обжаривай 5 минут. Затем добавь тыкву, все тщательно перемешай и готовь еще 2-3 минуты.
К овощам добавь болгарский перец и пару ложек воды или овощного бульона. Все тщательно перемешай. Если нужно, подлей подсолнечное масло. Туши под крышкой на медленном огне 5 минут.
Измельчи укроп. Затем посоли овощи, добавь томатную пасту, пряные травы, зелень. По желанию добавь специи.
Соедини овощи с вареной фасолью, перемешай и туши в течение 10 минут. Выключи огонь и дай блюду настояться под крышкой 5-10 минут.
Фасоль можно совместить с любыми овощами. Подойдут кабачки, баклажаны и картофель. Экспериментируя с набором овощей, можно подобрать наиболее приемлемый вариант.
Подавай тушеные овощи с фасолью горячим как самостоятельное блюдо. Приятного аппетита!
Рулетики из баклажанов, маринованные в томатном соусе
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.,
- помидоры консервированные в собственном соку (или свежие) – 800 г.,
- перец сладкий – 1 шт.,
- морковь – 1 шт.,
- лук репчатый – 1 шт.,
- перец острый свежий – 0,5 шт.,
- чеснок – 2 зубчика,
- петрушка свежая или кинза – 1 пучок,
- соль, сахар – по вкусу,
- перец черный молотый – по вкусу,
- растительное масло.
Рулетики из баклажанов, маринованные в томатном соусе: способ приготовления пошагово
Готовим овощную начинку. Порежь баклажаны вдоль тонкими полосками, затем замочи их в холодной подсоленной воде на полчаса. Важно, чтобы они полностью погрузились в воду.
Очисти сладкий перец от семян и нарежь его тонкой соломкой. Удали семена у острого перца тоже и измельчи его. Морковь нужно натереть на крупной терке, а чеснок измельчить ножом. Лук нарезать четвертинками или полукольцами (в зависимости от размера).
Переходим к помидорам. Перемешай их с солью и сахаром. Если не хватает кислоты, можно добавить лимонный сок или уксус.
Очень быстро обжарь чеснок на разогретой сковороде с растительным маслом. Сразу же выложи лук и обжарь до прозрачности. Добавь к ним натертую морковь и жарь еще одну минуту. Затем добавь острый и сладкий перец и прожарь еще 7-8 минут.
Посоли, поперчи по желанию и прожарь еще одну минуту. Затем выключи и добавь зелень, все тщательно перемешай. Овощная начинка для баклажанов готова.
Теперь слей воду из баклажанов и разложи их на противне, заранее застеленном пергаментом. Смажь баклажаны сверху растительным маслом и запекайте в духовке при 200 градусах, 15 минут.
Теперь заверни в баклажаны овощную начинку таким образом, чтобы получались рулетики.
Покрой дно любой формы приготовленным томатным соусом (маринадом) и плотно уложи рулетики швом вниз, в маринад. Каждый слой баклажанов с начинкой заливай томатным маринадом.
Накрой заготовки крышкой или пищевой пленкой (сделай несколько проколов) и поставь закуску из баклажанов в холодильник на сутки.
Рулетики из баклажанов, маринованные в томатном соусе, готовы! Подавай их как закуску к гарниру. Приятного аппетита!
Эти постные рецепты разнообразят твой рацион и станут хорошим дополнением к праздничному столу.
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