Великий пост 2020 продолжается, а ты не знаешь, как разнообразить завтрак, обед и ужин? Постные рецепты не так однообразны, как может показаться на первый взгляд. Можно приготовить немало вкусных блюд из овощей и накрыть стол так, чтобы гости были удивлены. Но как это сделать? Мы подготовили для тебя ТОП-10 рецептов постных блюд. Все очень просто, а главное вкусно! Записывай, готовь и удивляйся своих друзей новыми и вкусными рецептами. Приятного аппетита!

Румяный запеченный картофель в соевом соусе

Ингредиенты:

картофель – 800 гр,

соус соевый – 4 ст. л,

подсолнечное масло – 5 ст. л,

чеснок измельченный – 1 ст. л,

смесь сухих итальянских трав – 1 ч. л,

орех мускатный молотый – 0,5 ч. л,

перец черный молотый – 0,5 ч. л.

Картофель в соевом соусе, запеченный в духовке: способ приготовления пошагово

Хорошо вымой и очисти картофель. Затем разреж ее на 2 или 4 части, в зависимости от размера, и отвари до полуготовности.

Далее готовим соус. Для этого в смешай соевый соус, масло, чеснок, перец, сухие травы и мускатный орех.

В остывший картофель добавь соус и перемешай. Форму для запекания смажь подсолнечным маслом и разложи на нее картофель. Запекай в духовке 15-20 минут при температуре 200 градусов.

Это блюда можно подавать вместе с запеченными овощами, авокадо или салатом.

Постные банановые оладьи

Ингредиенты:

бананы спелые – 1-2 шт. (зависимости от размера),

овсяные хлопья – 0,5 стакана,

мука – 1,5 стакана,

сахар – по вкусу,

разрыхлитель – 2 ч. л,

корица – 1 ч. л,

вода – 2 стакана,

растительное масло – 1 ст. л. в тесто + 3-4 ст. л. для жарки,

варенье или мед для подачи (по желанию) – по вкусу

Постные банановые оладьи: способ приготовления пошагово

Разомни бананы до состояния пюре и затем смешай с водой. Далее возьми овсяные хлопья и перетри их в муку (с помощью, например, кофемолки). Затем перемешай все сухие ингредиенты в отдельной посуде.

Добавь банановую смесь и хорошо перемешай, влей в тесто ложку растительного масла и снова все тщательно перемешай.

Хорошо разогрей сковороду и налей в нее 2 столовые ложки растительного масла, затем выложи на нее оладьи с помощью ложки. Тесто должно жариться на умеренно-среднем огне с одной стороны до 2-3 минут до золотистого цвета. Затем переверни оладьи на другую сторону и поджарь еще пару минут, до румяности. Оладьи готовы!

Подавай банановые оладьи теплыми с вареньем или медом.

Запеченные овощи в чесночном маринаде

Ингредиенты:

перец болгарский – 4 шт,

кабачок – 1 шт,

баклажаны – 3 шт,

лук репчатый – 2 шт,

помидоры – 2 шт,

перец острый стручковый – 1 шт,

чеснок – 4 зубчика,

укроп свежий – 1 пучок + для подачи,

соус соевый – 4 ст. л,

уксус яблочный – 2 ст. л,

подсолнечное масло – 4 ст. л,

перец черный молотый – по вкусу,

соль по вкусу.

Запеченные овощи в чесночном маринаде: способ приготовления пошагово

Для начала сделаем маринад для овощей. Для этого необходимо почистить и измельчить чеснок, к нему добавить мелко нарезанный укроп, и туда же влить растительное масло, яблочный уксус и соевый соус. Все тщательно перемешать. Маринад готов.

Далее тщательно очисти репчатый лук и кабачки, а из сладкого и острого перца убери семена.

Баклажаны, болгарский перец, кабачки и помидоры нарежь крупными кусочками, а лук полукольцами. Острый перец – небольшими кольцами. Все овощи выложи в глубокий противень и залей маринадом. Добавь соль и перец по вкусу и все хорошо перемешай. Противень с овощами необходимо накрыть пищевой пленкой и оставить мариноваться на час. Разогрей духовку до 180 градусов, запекаем в течение 30-40 минут.

Приятного аппетита!

Овощной плов с грибами

Ингредиенты:

рис – 1 стакан,

грибной бульон – 2 стакана,

зеленый горошек – 150 г,

маринованные или замороженные опята – 150 г,

лук репчатый – 1 шт.,

томатная паста – 2 ложки,

растительное масло – 2 ложки,

сахар – пол ложки,

коричневый, черный перец и соль – по вкусу,

зелень.

Овощной плов с грибами: способ приготовления пошагово

Сначала приготовь рассол для плова. Для этого возьми стакан воды и добавь томатную пасту, сахар и соль. Поставь рассол на плиту и после того, как он закипит, положи туда горошек и провари около 5 минут.

Репчатый лук порежь небольшими кубиками и слегка протуши на растительном масле. Теперь к луку можно добавить опята и немного обжарить смесь. Перебери и несколько раз промой рис, а затем разложи в горшочки. Добавь рассол и лук с грибами. Посоли и добавь приправы. Подготовленную для приготовления кашу залей горячим грибным бульоном. После этого все горшки закрой крышками и поставь в духовку, предварительно нагретую до 200 градусов.

На приготовление овощного плова тебе понадобится около 40 минут. Перед подачей укрась блюдо свеженарезанной зеленью. Приятного аппетита!

Котлетки из гречневой каши и картофеля

Ингредиенты:

гречневая каша – 3 стакана,

картофель – 5-6 шт,

вода по желанию – 0,5-1 ст,

соль, перец – по вкусу,

подсолнечное масло – 5-7 ст. л.,

зелень.

Котлетки из гречневой каши и картофеля: способ приготовления пошагово

Очисти картофель от кожуры, вымой и натри на мелкой терке. Добавь гречневую кашу, соль и перец, и все тщательно перемешай. У тебя должна выйти вязкая масса. Если гречневая каша рассыпчатая и масса после перемешивания получилась не вязкая – долей воды и снова все перемешай.

Готовим гречневый фарш, а затем формируем заготовки котлет. Чтобы они не рассыпались на сковороде, нужно хорошенько уплотнить массу. Для этого переложи фарш из руки в руку и крепко прижимай.

На сковороде хорошо разогрей подсолнечное масло и выложи котлетки. Жарь их на средне-сильном огне до румяной корочки – 2 минуты. Затем переверни и прожарь еще 1-1,5 минуты с другой стороны. Затем добавь подсолнечное масло и повтори всю эту схему со следующей порцией.

Котлетки укрась зеленью и подавай вместе с овощным салатом. Блюдо получится сытным и очень вкусным. Приятного аппетита!

Цветная капуста «по-тайски»

Ингредиенты:

капуста цветная свежая – 650 г,

стебли зеленого лука – 5 шт.,

чеснок – 5 зубчиков,

перец чили – 2 шт.,

кинза – 1 пучок,

масло арахисовое (кунжутное) – 1 ст. л.,

соевый соус – 2 ст. л.,

соус (тайский кисло-сладкий или любой другой) – 1 ст. л.,

измельченный имбирь – 1 ч. л.,

сахар – 1 ч. л.,

куркума – 0,5 ч. л.,

бульон овощной – 0,5 стак.

Цветная капуста «по-тайски»: способ приготовления пошагово

Нарежь кружочками лук и измельчи чеснок. Удали семена перца чили и порежь его кружочками.

Разогрей на сковороде арахисовое масло (можно заменить ее кунжутным), добавь чеснок, чили, зеленый лук и имбирь, тертый на мелкой терке. Слегка обжарь все эти ингредиенты.

Разбери на соцветия цветную капусту и добавь ее к овощам, затем влей соевый и тайский кисло-сладкий соус (или любой другой). Добавь сахар, куркуму и овощной бульон. Туши в течение 10 минут.

Перед готовностью добавь к блюду большую горсть измельченной кинзы, ведь именно она подчеркнет вкус блюда.

Блюдо можешь подавать как горячим, так и холодным.

Тушеная тыква с луком и зеленью

Ингредиенты:

тыква -350 г,

лук – 1 шт.,

чеснок – 1 шт.,

соль – по вкусу,

тмин, тимьян – по вкусу,

перец черный молотый – по вкусу,

специи – по вкусу,

растительное масло – 30 мл.,

вода – 50 мл.,

зелень – по вкусу.

Тушеная тыква с луком и зеленью: способ приготовления пошагово

Очисти тыкву от кожуры и семян, промой и порежь крупными кубиками примерно 2 на 2 см. Если сорт овоща с мягкой плотностью, то кубики можно и побольше.

Репчатый лук очисти от шелухи, промой и разрежь пополам. Каждую из половинок измельчи полукольцами. Влей в кастрюлю, котел или сковороду с высоким бортом растительное масло. Помести емкость на плиту и прогрей, выложи нарезку из лука и обжарь ее около 3-5 минут до легкой румяности. Затем положи туда тыквенные кубики. Добавь соль, сушеный тимьян, молотый черный перец и другие приправы или специи по вкусу: розмарин, орегано и так далее.

Почисти чеснок от шелухи, измельчи его и добавь в емкость. Если зубчик чеснока большой или ты используешь несколько зубчиков для усиления чесночного аромата, то лучше пропустить их через чесночницу. Если нет свежего чеснока, можно заменить его чесночным порошком.

Аккуратно перемешай и обжарь овощи примерно 3-5 минут. Важно осторожно и как можно реже перемешивать тыкву, чтобы она не стала мягкой и блюдо не превратилось в пюре.

Далее влей в емкость горячую воду, накрой крышкой и обязательно уменьши огонь до минимального. Потуши тыкву примерно 5-6 минут. Этого времени вполне хватит для ее приготовления. Если тыква порезана большими кубиками, то добавь еще 2-3 минуты.

Готовое блюдо выложи на тарелки и укрась измельченной и промытой зеленью, например зеленым луком. Теперь смело можешь подавать к столу вкусную и полезную пищу.

Паста с грибами и постным соусом песто

Ингредиенты:

макароны из твердых сортов пшеницы- 300 г,

грибы (шампиньоны или любые другие) – 200 г.,

лук репчатый – 1 шт.,

оливковое масло – 1 ст.л.,

базилик свежий – 1 веточка,

для соуса песто:

базилик – 30 г.,

оливковое масло – 1 ст.л.,

кедровые орешки – 20 г.,

чеснок – 1 зубчик,

соль – по вкусу.

Паста с грибами и постным соусом песто: способ приготовления пошагово:

Сначала приготовим соус Песто. Перебей на блендере базилик, оливковое масло, кедровые орешки, чеснок и добавь к ним соль по вкусу. Этот соус можно сделать впрок, он хранится в холодильнике в герметичной баночке до двух недель.

Нарежь репчатый лук мелкими кубиками, почисти шампиньоны и измельчи их пластинками. В сковороду налей растительное масло, прогрей его на среднем огне и добавь лук и грибы. Жарь смесь в течение 10-12 минут.

Выложи в обжаренные грибы с луком постный соус песто и все тщательно перемешай. Протуши все вместе еще 5 минут.

Далее готовим макароны. Добавь два литра воды в большую кастрюлю, поставь на огонь. Как только вода закипит, посоли воду и отправь туда макароны. Время варки макарон посмотри на упаковке. Готовые макароны откинь на дуршлаг, чтобы с них стекла вода. Затем выложи их в сковороду к грибному соусу с песто и хорошо перемешай все ингредиенты. Прогрей все вместе еще пару минут и снимай сковороду с огня.

Готовую пасту с грибами и постным соусом песто подавай горячей.

Тушеная красная фасоль с овощами

Ингредиенты:

красная фасоль – 60 г.,

морковь – 2 шт.,

лук репчатый – 1 шт.,

тыква – 150 г.,

болгарский перец – 1 шт.,

томатная паста – 45 г.,

овощной бульон – 2 ст.л.,

специя смесь трав – 1 г,

базилик – 1.5 ч.л.,

укроп – по вкусу,

соль – по вкусу,

растительное масло – по вкусу.

Тушеная красная фасоль с овощами: способ приготовления пошагово

Предварительно помой и на ночь замочи в холодной воде фасоль. Затем отвари в этой же воде до мягкости. Не забудь за 10-15 минут до готовности посолить ее. Время варки фасоли примерно 50 минут. Слей воду.

Теперь тебе необходимо почистить морковь, хорошо вымыть ее и нарезать четвертинками. Далее очистить перец от семян, промыть его и нарезать небольшими кубиками.

На сковороде обжарь морковь с добавлением растительного масла в течение 10 минут, периодически помешивая. Добавь нарезанный лук и обжаривай 5 минут. Затем добавь тыкву, все тщательно перемешай и готовь еще 2-3 минуты.

К овощам добавь болгарский перец и пару ложек воды или овощного бульона. Все тщательно перемешай. Если нужно, подлей подсолнечное масло. Туши под крышкой на медленном огне 5 минут.

Измельчи укроп. Затем посоли овощи, добавь томатную пасту, пряные травы, зелень. По желанию добавь специи.

Соедини овощи с вареной фасолью, перемешай и туши в течение 10 минут. Выключи огонь и дай блюду настояться под крышкой 5-10 минут.

Фасоль можно совместить с любыми овощами. Подойдут кабачки, баклажаны и картофель. Экспериментируя с набором овощей, можно подобрать наиболее приемлемый вариант.

Подавай тушеные овощи с фасолью горячим как самостоятельное блюдо. Приятного аппетита!

Рулетики из баклажанов, маринованные в томатном соусе

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.,

помидоры консервированные в собственном соку (или свежие) – 800 г.,

перец сладкий – 1 шт.,

морковь – 1 шт.,

лук репчатый – 1 шт.,

перец острый свежий – 0,5 шт.,

чеснок – 2 зубчика,

петрушка свежая или кинза – 1 пучок,

соль, сахар – по вкусу,

перец черный молотый – по вкусу,

растительное масло.

Рулетики из баклажанов, маринованные в томатном соусе: способ приготовления пошагово

Готовим овощную начинку. Порежь баклажаны вдоль тонкими полосками, затем замочи их в холодной подсоленной воде на полчаса. Важно, чтобы они полностью погрузились в воду.

Очисти сладкий перец от семян и нарежь его тонкой соломкой. Удали семена у острого перца тоже и измельчи его. Морковь нужно натереть на крупной терке, а чеснок измельчить ножом. Лук нарезать четвертинками или полукольцами (в зависимости от размера).

Переходим к помидорам. Перемешай их с солью и сахаром. Если не хватает кислоты, можно добавить лимонный сок или уксус.

Очень быстро обжарь чеснок на разогретой сковороде с растительным маслом. Сразу же выложи лук и обжарь до прозрачности. Добавь к ним натертую морковь и жарь еще одну минуту. Затем добавь острый и сладкий перец и прожарь еще 7-8 минут.

Посоли, поперчи по желанию и прожарь еще одну минуту. Затем выключи и добавь зелень, все тщательно перемешай. Овощная начинка для баклажанов готова.

Теперь слей воду из баклажанов и разложи их на противне, заранее застеленном пергаментом. Смажь баклажаны сверху растительным маслом и запекайте в духовке при 200 градусах, 15 минут.

Теперь заверни в баклажаны овощную начинку таким образом, чтобы получались рулетики.

Покрой дно любой формы приготовленным томатным соусом (маринадом) и плотно уложи рулетики швом вниз, в маринад. Каждый слой баклажанов с начинкой заливай томатным маринадом.

Накрой заготовки крышкой или пищевой пленкой (сделай несколько проколов) и поставь закуску из баклажанов в холодильник на сутки.

Рулетики из баклажанов, маринованные в томатном соусе, готовы! Подавай их как закуску к гарниру. Приятного аппетита!

Эти постные рецепты разнообразят твой рацион и станут хорошим дополнением к праздничному столу.

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