Пасха – самый важный и радостный праздник для христиан и католиков. В этот день верующие люди чествуют Иисуса Христа, который пожертвовал собственной жизнью, чтобы искупить грехи человечества. И отмечают его воскрешение.

Дата празднования этого светлого дня вычисляется по лунно-солнечному календарю, поэтому каждый год она переносится. Когда Пасха 2020 в Украине и какие традиции существуют, можно узнать на страницах Нового канала. А пока предлагаем тебе вкуснейший рецепт пасхального кулика от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой. Гарантируем: ты и твои близкие будете в восторге!

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Пасхальный кулич: ингредиенты

1 кг муки (обязательно просеять)

200 г сливочного масла

200 мл сливок (10%)

2 ст. л. мёда (с горкой)

10 яиц

40 г живых дрожжей

0,5 ч.л. соли

1 стакан сахара

30 г ванильного сахара

по щепотке молотого кардамона, мускатного ореха и шафрана-куркумы

2-3 ст.л. коньяка

300 г изюма

цедра 1 лимона

120 мл оливкового масла

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Готовим классический пасхальный кулич пошагово:

1. В небольшой кастрюле растапливаем 200 г сливочного масла (кипятим около 5 минут);

2. К сливочному маслу вливаем все сливки и, помешивая, доводим до кипени. Добавляем мёд. И снова доводим до кипения, постоянно помешивая;

3. Снимаем с огня, всыпаем 200 г просеянной муки, энергично размешиваем, чтобы вся мука заварилась;

4. Ставим обратно на огонь и постоянно помешиваем, чтобы выпарить влагу (1.5-2 минуты);

5. Снимаем с огня и даем немного остыть (около 20-25 минут);

6. Добавляем в массу 2 яйца, тщательно втирая их в тесто до однородности;

7. Тесто перекладываем в большую миску. Распределяя тесто руками, делаем из него плоскую лепешку;

8. Немного остужаем и добавляем в центр дрожжи, заворачиваем края и вымешиваем до растворения дрожжей (10-15 минут);

9. Отбиваем тесто об стол 3 раза. Так дрожжи хорошо распределятся, а тесто наберёт воздух;

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10. Полученный колобок помещаем в миску, накрываем пленкой и ставим в тёплое место на полтора – два часа.

11. Готовим сдобу сдобу и сухофрукты. 8 желтков перемешиваем с 0.5 ч.л. соли и отправляем в холодильник. Туда же отправляем хорошо взбитые со стаканом сахара 8 белков;

12. Изюм заливаем кипятком на 15-20 минут, выкладываем на сито и высушиваем;

13. Отправляем специи в одну емкость: ванильный сахар, цедру, специи, коньяк. Добавляем растительное масло;

14. Когда тесто подошло, вымешиваем его руками. В опару добавляем 2 ст. л. муки, все специи, коньяк, желтки и белки, 40 г растительного масла (чтобы куличи не черствели). Остальное масло льем в ладошку при вымешивании;

15. Масса будет очень жидкой, она легко перемешивается, поэтому хорошо размешиваем рукой до однородности. Вы увидите, что тесто начало слегка пузыриться. Оно будет нежное, слегка липкое;

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16. Постепенно, по 3 ст. л., добавляем муку, каждый раз перемешивая. Хорошо вымешиваем. Тесто будет жирным и в меру плотным, в сыром виде режется ножом, слегка к нему прилипая;

17. Накрываем пленкой и оставляем подходить на 2 часа в тихом, теплом месте.

18. Далее тесто необходимо обмять и добавить сухофрукты, тщательно вмешивая их в тесто;

19. Готовое тесто на присыпанном мукой столе разделяем на части и раскладываем по формам. Накрываем полотенцем и оставляем подходить (пока не поднимутся);

20. В духовку ставим емкость с водой на нижний противень, на верхний – паски. Выпекаем при 175 градусах 25-30 минут;

21. Когда паски начнут румяниться, накрываем смоченной водой бумагой. Укладываем готовые куличи на полотенце и закутываем, чтобы отдохнули и остыли. Украшаем уже остывшими.

Приятного аппетита!

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