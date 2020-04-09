Яблочно-банановые оладьи: Пошаговый рецепт без сахара от Леси Никитюк
Записывай простой и вкусный рецепт оладий из бананов и яблок без сахара от ведущей шоу «Кто против блондинок?» Леси Ники тюк. Это отличная идея для вкусного, а, главное, полезного завтрака
Для многих оладьи — идеальный вариант завтрака. Они вкусные, быстры в приготовлении. А еще никогда не надоедают, ведь готовить оладьи можно по тысяче разнообразных рецептов. Например, из яблока и банана, как это делает ведущая шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале Леся Никитюк.
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— Я решила поэкспериментировать и добавить в яблочные оладьи немного банана, — говорит Леся. — Получилось очень вкусно и сладко, хотя сахара в этих оладьях нет.
Рецепт яблочно-банановых оладий от Леси Никитюк:
Ингредиенты:
- яблоко — 6 шт.;
- банан — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 1 ст. л.;
- кокосовое масло для жарки;
- фрукты, варенье для подачи.
Способ приготовления
Рецепт яблочно-банановых оладий. Шаг 1
Яблоки очистите, вырежьте сердцевинки, натрите на крупной терке.
Рецепт яблочно-банановых оладий. Шаг 2
Очистите банан, натрите его и смешайте с тертыми яблоками.
Рецепт яблочно-банановых оладий. Шаг 3
Добавьте к массе яйцо и хорошенько перемешайте.
Рецепт яблочно-банановых оладий. Шаг 4
Постепенно всыпьте муку, хорошо вымешивая смесь лопаткой.
Рецепт яблочно-банановых оладий. Шаг 5
Жарьте оладьи на кокосовом масле на небольшом огне по три минуты с каждой стороны.
Подавайте с фруктами или вареньем. Или и с тем, и с тем. Приятного аппетита!
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