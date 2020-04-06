Ведущая Нового канала рекомендует начать неделю с приготовления первого блюда

5 апреля в мире отмечали Международный день супа. Праздник был создан, чтобы еще раз популяризировать первое блюдо как вкусное и полезное для здоровья человека. Ведь супы просто необходимы для пищеварения. Что ж, понедельник – это отличный повод сварить суп.

Жюльен с курицей и шампиньонами: рецепт приготовления пошагово

Бросьте вызов монотонности и попробуйте приготовить блюдо по эксклюзивному рецепту от ведущей «Ревизора» на Новом канале Юлии Панковой.

– Я обожаю легкие супы из сезонных овощей, – говорит Юля. – Часто их готовлю. Ведь что может лучше согреть тело, чем тарелочка ароматного, горячего супчика? Особенно после напряженного рабочего дня. Делюсь с вами рецептом итальянского блюда «Минестроне».

Минестроне: ингредиенты

1 красная луковица

2 морковки

2 стебля сельдерея

1 веточка розмарина

400 г помидор пелати

200 г картофеля

225 г савойской капусты

400 г консервированной фасоли

225 г зеленой стручковой фасоли

1 зубчик чеснока

30 г базилика

60 г сыра пармезан

50 мл оливкового масла

Соль по вкусу

Черный молотый перец

Запеченные яблоки: рецепт диетического десерта от Юлии Панковой

Готовим минестроне пошагово:

1. В большой кастрюле на среднем огне разогреть оливковое масло. Бросить туда нарезанные кубиком лук, морковь, сельдерей, измельченный розмарин, соль и перец. Готовить, помешивая, 5-8 минут, пока лук не начнет золотиться.

2. Добавить измельченные пелати, через минуту – нарезанную кубиком картошку, капусту, фасоль, залить водой и довести до кипения.

3. Как только закипит, положить зеленую фасоль и варить до готовности картофеля, около 20 минут. Посолить, поперчить, добавить измельченный чеснок и базилик.

4. Подавать, посыпав тертым пармезаном и рваными листиками базилика. Украсить несколькими каплями оливкового масла.

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