Запечені яблука: рецепт дієтичного десерту від Юлії Панкової

Ведуча Нового каналу ділиться рецептом простого та корисного смаколика

Є люди, які не можуть уявити свого життя без солодкого. Хтось насолоджується смаком, а інші заїдають стрес та паніку. За час карантину, мабуть, у більшості українців з’явилася залежність від так званого гормону щастя. Що ж робити з цією пристрастю?

ВЕЛИКДЕНЬ-2020: Рецепт сирної пасхи з цукатами та родзинками

Ведуча проекту «Ревізор» на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова рекомендує не відмовляти собі у солоденькому.

– Я проти магазинних солодощів, – каже ведуча Нового каналу. – Усі шоколадки, батончики, цукерочки в яскравих обгортках, на жаль, не мають жодної користі. Там лише транс-жири, емульгатори та ароматизатори. Власне, від цього і збільшується вага. Я за «гормон щастя» власного приготування. Коли ви знаєте, які інгредієнти використовуєте та в яких умовах готуєте. Сьогодні хочу поділитися простим, але дуже корисним рецептом – це яблучка, запечені з медом, горіхами та корицею.

Рецепт штруделя з яблук

Запечені яблука: інгредієнти

7 шт. яблук

190 г родзинок

7 ч. л. меду

14 шт. горіхів

7 ч. л. цукру

3 ч. л. кориці

2 ст. л. коньяку

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Готуємо дієтичні запечені яблуко покроково:

1. Яблука проколіть виделкою по всій поверхні.

2. Промийте родзинки, скропіть їх коньяком та залиште на 30 хвилин.

3. Виріжте серцевину та частково м’якоть яблука.

4. Покладіть всередину кожного яблука по 1 ч. л. меду та родзинок і два горіхи.

5. Зверху посипте цукром та корицею.

6. На дно форми налийте води, приблизно 1 см, викладіть яблука і поставте в духовку.

7. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин.

– Смачного та гарного дня, – бажає вам ведуча Нового каналу!

Фото: istock

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