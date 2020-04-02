Запечені яблука: рецепт дієтичного десерту від Юлії Панкової
Ведуча Нового каналу ділиться рецептом простого та корисного смаколика
Є люди, які не можуть уявити свого життя без солодкого. Хтось насолоджується смаком, а інші заїдають стрес та паніку. За час карантину, мабуть, у більшості українців з’явилася залежність від так званого гормону щастя. Що ж робити з цією пристрастю?
ВЕЛИКДЕНЬ-2020: Рецепт сирної пасхи з цукатами та родзинками
Ведуча проекту «Ревізор» на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова рекомендує не відмовляти собі у солоденькому.
– Я проти магазинних солодощів, – каже ведуча Нового каналу. – Усі шоколадки, батончики, цукерочки в яскравих обгортках, на жаль, не мають жодної користі. Там лише транс-жири, емульгатори та ароматизатори. Власне, від цього і збільшується вага. Я за «гормон щастя» власного приготування. Коли ви знаєте, які інгредієнти використовуєте та в яких умовах готуєте. Сьогодні хочу поділитися простим, але дуже корисним рецептом – це яблучка, запечені з медом, горіхами та корицею.
Запечені яблука: інгредієнти
- 7 шт. яблук
- 190 г родзинок
- 7 ч. л. меду
- 14 шт. горіхів
- 7 ч. л. цукру
- 3 ч. л. кориці
- 2 ст. л. коньяку
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Готуємо дієтичні запечені яблуко покроково:
1. Яблука проколіть виделкою по всій поверхні.
2. Промийте родзинки, скропіть їх коньяком та залиште на 30 хвилин.
3. Виріжте серцевину та частково м’якоть яблука.
4. Покладіть всередину кожного яблука по 1 ч. л. меду та родзинок і два горіхи.
5. Зверху посипте цукром та корицею.
6. На дно форми налийте води, приблизно 1 см, викладіть яблука і поставте в духовку.
7. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин.
– Смачного та гарного дня, – бажає вам ведуча Нового каналу!
Фото: istock
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