Запеченные яблоки: рецепт диетического десерта от Юлии Панковой

Ведущая Нового канала делится рецептом простой и полезной вкусняшки

Есть люди, которые не могут представить свою жизнь без сладкого. Кто-то наслаждается вкусом, а кто-то заедает стресс и панику. За время карантина, пожалуй, у большинства украинцев появилась зависимость от так называемого гормона счастья. Как же быть с этим пристрастием?

ПАСХА-2020: Рецепт творожной пасхи с цукатами и изюмом

Ведущая проекта «Ревизор» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова рекомендует не отказывать себе в сладеньком.

– Я против магазинных сладостей, – говорит ведущая Нового канала. – Все шоколадки, батончики, конфетки в ярких обертках, к сожалению, не имеют никакой пользы. Там только транс-жиры, эмульгаторы и ароматизаторы. Собственно, от этого и увеличивается вес. Я за «гормон счастья» собственного приготовления. Когда вы знаете, какие ингредиенты используете и в каких условиях готовите. Сегодня хочу поделиться простым, но очень полезным рецептом – это яблочки, запеченные с медом, орехами и корицей.

Рецепт штруделя из яблок

Запеченные яблоки: ингредиенты

7 шт. яблок

190 г изюма

7 ч. л. меда

14 шт. орехов

7 ч. л. сахара

3 ч. л. корицы

2 ст. л. Коньяка

Запеченная курица: диетический рецепт от «Ревизора Х»

Готовим диетические запеченные яблоки пошагово:

1. Яблоки проколите вилкой по всей поверхности.

2. Промойте изюм, сбрызните его коньяком и оставьте на 30 минут.

3. Вырежьте сердцевину и частично мякоть яблока.

4. Положите внутрь каждого яблока по 1 ч. л. Меда, изюма и два ореха.

5. Сверху посыпьте сахаром и корицей.

6. На дно формы налейте воды, примерно 1 см, выложите яблоки и поставьте в духовку.

7. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.

– Приятного аппетита и хорошего дня, – желает вам ведущая Нового канала!

Фото: istock

Читай также:

Мясо по-бургундски: рецепт традиционного французского блюда от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой

Сибас: пошаговый рецепт приготовления рыбы от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой