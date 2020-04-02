Запеченные яблоки: рецепт диетического десерта от Юлии Панковой
Ведущая Нового канала делится рецептом простой и полезной вкусняшки
Есть люди, которые не могут представить свою жизнь без сладкого. Кто-то наслаждается вкусом, а кто-то заедает стресс и панику. За время карантина, пожалуй, у большинства украинцев появилась зависимость от так называемого гормона счастья. Как же быть с этим пристрастием?
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Ведущая проекта «Ревизор» на Новом канале, кулинар Юлия Панкова рекомендует не отказывать себе в сладеньком.
– Я против магазинных сладостей, – говорит ведущая Нового канала. – Все шоколадки, батончики, конфетки в ярких обертках, к сожалению, не имеют никакой пользы. Там только транс-жиры, эмульгаторы и ароматизаторы. Собственно, от этого и увеличивается вес. Я за «гормон счастья» собственного приготовления. Когда вы знаете, какие ингредиенты используете и в каких условиях готовите. Сегодня хочу поделиться простым, но очень полезным рецептом – это яблочки, запеченные с медом, орехами и корицей.
Запеченные яблоки: ингредиенты
- 7 шт. яблок
- 190 г изюма
- 7 ч. л. меда
- 14 шт. орехов
- 7 ч. л. сахара
- 3 ч. л. корицы
- 2 ст. л. Коньяка
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Готовим диетические запеченные яблоки пошагово:
1. Яблоки проколите вилкой по всей поверхности.
2. Промойте изюм, сбрызните его коньяком и оставьте на 30 минут.
3. Вырежьте сердцевину и частично мякоть яблока.
4. Положите внутрь каждого яблока по 1 ч. л. Меда, изюма и два ореха.
5. Сверху посыпьте сахаром и корицей.
6. На дно формы налейте воды, примерно 1 см, выложите яблоки и поставьте в духовку.
7. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут.
– Приятного аппетита и хорошего дня, – желает вам ведущая Нового канала!
Фото: istock
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